Футбол

Бывший тренер сборной России верит в «Арсенал» в матче с «Нефтчи»Газета.Ru 00:25

Заслуженный тренер РСФСР, экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев оценил шансы тульского "Арсенала" в матче против азербайджанского "Нефтчи" в рамках ответной игры второго квалификационного раунда Лиги Европы, передает портал "Известия"
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