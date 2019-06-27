Футбол
Тульский «Арсенал» выкупил контракт Ткачева у ЦСКАSoccer.ru вчера в 13:20
По данным СМИ, тульский "Арсенал" выкупил у ЦСКА полузащитника Сергея Ткачева. 30-летний хавбек в прошлом сезоне играл за туляков на правах аренды, где забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 26 матчах. В ЦСКА Ткачев перешёл в январе 2016 года на правах свободного агента.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», тульский «Арсенал» выкупил контракт полузащитника Сергея Ткачёва у ЦСКА. 30-летний хавбек провёл минувший сезон в стане красно-жёлтых в аренде. Всего за «Арсенал» футболист провёл 30 матчей.Чемпионатвчера в 13:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
Политика
Путин и Трамп пообщались перед началом саммита G20
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Обновлено вчера в 11:36
Наука
Неандертальцы вымерли, потому что не любили общаться с сородичами
Ученые провели анализ ДНК неандертальцев и выяснили, что эта ветвь человечества вела максимально оседлый образ жизни, почти не покидала ареал привычного обитания и редко встречалась с сородичами.
Обновлено вчера в 13:39
Политика
Тереза Мэй потребует отдать обвиняемых по делу Скрипалей
Тереза Мэй на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита G20 потребует выдачи британскому правосудию двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери, сообщает Independent.
Обновлено вчера в 23:29
Космос
Физики зарегистрировали гамма-фотоны рекордных энергий
Обновлено 25 июня в 03:29
Происшествия
СК возбудил против основателя «Рольфа» уголовное дело
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении ряда руководителей группы компаний «Рольф», в том числе основателя компании Сергея Петрова.
Обновлено вчера в 09:18
Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Обновлено вчера в 11:06
Политика
Путин назвал контрпродуктивными любые попытки разрушить ВТО
Президент России Владимир Путин рассказал о недопустимости любых попыток разрушить ВТО.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Министра обороны Латвии напугал телеканал RT в гостинице
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс пожаловался на международном форуме в Брюсселе на доступность телеканала RT в гостиничном номере, где он остановился.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Путин считает, что либеральная идея изжила себя
Либеральная идея устарела, поскольку вступила в конфликт с интересами подавляющего большинства населения, заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено вчера в 14:41
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, он по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка
Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.
Обновлено вчера в 09:40
Интернет
«Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компании
Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.
Обновлено вчера в 17:20
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых
Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено 25 июня в 03:00
Кино
Актеры «Игры престолов» воссоединились ради детских видео
На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" разместили отрывок из видео, на котором звезды сериала собрались вместе в студии ведущего Конана О’Брайена, чтобы посмотреть интервью, сделанные во время съемок первого сезона.
Обновлено вчера в 13:57
Экономика
Последствия пенсионной реформы оценили в деньгах
Увеличение пенсионного возраста добавит около 0,22% к росту ВВП России до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24
В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
Энергетика
Под Петербургом с цитатой Чехова открыли новый нефтяной терминал
Новый топливный терминал «Гладкое» запустили в Тосненском районе Ленинградской области в четверг, 27 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
На северо-востоке Москвы ликвидировали пожар на складе
Ранее сообщалось, что на Ярославском шоссе горит склад, площадь пожара достигла 2 тысяч квадратных метров, пожару была присвоена третья – высшая категория сложности.
Обновлено вчера в 15:48
Общество
Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов
Косатки, выпущенные из приморской «китовой тюрьмы», были замечены в районе Шантарских островов, где животные когда-то были пойманы.
Обновлено вчера в 20:57
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Порошенко огорчен началом признания Крыма российским в Европе
Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в Европе сделали первый шаг к тому, чтобы признать Крымский полуостров российским.
Обновлено вчера в 23:27
Транспорт
Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено 26 июня в 18:13
Происшествия
Засорившиеся туалеты самолета вынудили туристов ночевать на полу в аэропорту
Рейс авиакомпании Wizz Air из Лондона в Будапешт сорвался из-за засорившихся туалетов в самолете.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что команда Владимира Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева.
Обновлено вчера в 06:42
Происшествия
Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в его портрет
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Пушков высмеял отказ Литвы и Грузии покидать ПАСЕ вслед за Украиной
Литва и Грузия отказались участвовать в демарше Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, потому что поняли, что бой проигран.
Обновлено вчера в 17:22
Шоу-бизнес
Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной
Бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её бывшая коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.
Обновлено вчера в 14:28