Футбол

Тульский «Арсенал» выкупил контракт Ткачева у ЦСКАSoccer.ru 13:20

По данным СМИ, тульский "Арсенал" выкупил у ЦСКА полузащитника Сергея Ткачева. 30-летний хавбек в прошлом сезоне играл за туляков на правах аренды, где забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 26 матчах. В ЦСКА Ткачев перешёл в январе 2016 года на правах свободного агента.
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«Арсенал» выкупил контракт Ткачёва у ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», тульский «Арсенал» выкупил контракт полузащитника Сергея Ткачёва у ЦСКА. 30-летний хавбек провёл минувший сезон в стане красно-жёлтых в аренде. Всего за «Арсенал» футболист провёл 30 матчей.
Чемпионат13:12

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«Арсенал» выкупил контракт Ткачева

Спорт-Экспресс15:53

Тульский «Арсенал» выкупил контракт Ткачева у ЦСКА

Soccer.ru13:20

ЦСКА продал тульскому «Арсеналу» контракт Ткачева

Тульские новости14:12

«Чемпионат»: тульский «Арсенал» выкупил контракт Ткачева у ЦСКА

Sports.ru13:51

СМИ: Тульский «Арсенал» выкупил права на полузащитника ЦСКА

Матч ТВ13:39

Источник: «Арсенал» выкупил трансфер Ткачёва у ЦСКА

Sport.ru15:00

«Арсенал» выкупил контракт Ткачёва у ЦСКА

Чемпионат13:12
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