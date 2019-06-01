Футбол

Тульский «Арсенал» выкупил контракт Ткачева у ЦСКАSoccer.ru 13:20

По данным СМИ, тульский "Арсенал" выкупил у ЦСКА полузащитника Сергея Ткачева. 30-летний хавбек в прошлом сезоне играл за туляков на правах аренды, где забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 26 матчах. В ЦСКА Ткачев перешёл в январе 2016 года на правах свободного агента.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ткачев подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Советский спорт16:21

«Арсенал» выкупил контракт Ткачева

Спорт-Экспресс15:53

ЦСКА продал тульскому «Арсеналу» контракт Ткачева

Тульские новости14:12

Ткачёв подписал с тульским «Арсеналом» двухлетний контракт

Чемпионат16:04

Источник: «Арсенал» выкупил трансфер Ткачёва у ЦСКА

Sport.ru15:00

Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с Ткачевым до 2021 года

Sports.ru16:28

СМИ: Тульский «Арсенал» выкупил права на полузащитника ЦСКА

Матч ТВ13:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:14, Вашингтон
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Гаджеты

Компанию Apple покидает главный дизайнер Джони Айв

Обновлено в 18:58
Политика

Бахрейн отозвал посла из Ирака после атаки на посольство в Багдаде

МИД Бахрейна отозвал для консультации своего посла в Ираке Салаха аль-Малики после нападения на посольство королевства в Багдаде, передает Бахрейнское государственное агентство новостей BNA.
Обновлено в 17:38
Армия и оружие

Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый «Западный Берлин»

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс сравнил прибалтийские государства с "современным Западным Берлином", на котором Россия, по его мнению, пытается проверить степень готовности и решимости НАТО к реальным действиям.
Обновлено в 18:50
Энергетика

Под Петербургом с цитатой Чехова открыли новый нефтяной терминал

Новый топливный терминал «Гладкое» запустили в Тосненском районе Ленинградской области в четверг, 27 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:22
Политика

Путин назвал имена мировых лидеров, которые его восхищают

Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что из мировых лидеров его больше всех восхищает Петр I. На замечание представителя СМИ о том, что российский император уже умер, Путин с улыбкой сказал: "Он будет жить до тех пор, пока будет жить его дело, так же как дело каждого из нас".
Обновлено в 18:05
Экономика

TCS Group Тинькова разместит около 10% капитала на SPO

TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») разместит на Лондонской бирже около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок, что составляет около 10% акционерного капитала компании, говорится в сообщении TCS Group.
Обновлено в 04:15
Технологии

Посекундно свысока: о проблемах на борту сообщат по интернету

Качественная интернет-связь с землей поможет эффективнее обслуживать технику, позволит предупреждать пилотов об опасных ситуациях прямо во время полета и решит проблему потери черных ящиков в случае, если катастрофа всё же произошла.
Обновлено в 17:02
Политика

Украинский премьер предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск

Президент Украины Владимир Зеленский может предложить главе МИД Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть кандидатуру исполняющего обязанности, заявил в четверг премьер-министр Владимир Гройсман.
Обновлено в 17:14
Политика

Путин рассказал, чего Россия добилась в Сирии

Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что российская сторона добилась в Сирии большего, чем он ожидал.
Обновлено в 16:16
Шоу-бизнес

Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе

Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие

В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный

При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.
Обновлено в 16:55
Культура

Теодор Курентзис рассказал о причинах своего ухода из Пермского театра

Обновлено в 10:26
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено в 14:20
Общество

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Экономика

1 августа сахалинских пенсионеров, работавших в 2018 году, ждет перерасчет

С 1 августа будет произведён автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.
Обновлено в 18:10
Политика

Захарова высмеяла Климкина и Зеленского песней Киркорова и Распутиной

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала президенту Украины и сотрудникам МИД украинского государства, включая руководителя ведомства Павла Климкина, на существующие между ними коммуникационные барьеры, которые, как считает она, ставят их всех в неловкое положение на мировой арене.
Обновлено в 13:02
Политика

Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной

Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае

Обновлено в 07:44
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28
Политика

США ввели санкции против двух граждан Венесуэлы

Соединенные Штаты ввели санкции против двух граждан Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Боливарианской Республики.
Обновлено в 17:11
Общество

В хостеле у «московского клофелинщика» нашли запас отравы

После прогремевшего в этот понедельник дела «клофелинщика с Чистых прудов» вся история с Ямой зазвучала по-новому.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия

Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Обновлено в 02:44
Кино

Появился трейлер новых «Ангелов Чарли»

В Интернете появился трейлер новых «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт.
Обновлено в 17:01
Экономика

ЦБ РФ уже не видит необходимости в едином реестре вкладчиков

Банк России больше не видит необходимости в создании единого реестра вкладчиков: риски манипуляций с реестрами существенно снизились после расчистки банковской системы, а проект создания реестра затратный и несет значительные информационные риски, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие

Судаков: военная концепция России связана с обороной

Судаков \: военная концепция России связана с обороной О значении форума, а также о кибербезопасности и киберугрозах рассказал политолог Сергей Судаков.
Обновлено в 08:31
Авто

Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

Обновлено в 04:05
Экономика

Высшее образование в России стало дороже

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено вчера в 20:13
Шоу-бизнес

В Москве началось прощание с Аллой Покровской

Близкие, поклонники таланта и ученики прощаются с известной актрисой театра и кино, профессором и театральным режиссером Аллой Покровской в МХТ имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Ткачев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба ЦСКА, на правах аренды выступающий за тульский «Арсенал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное