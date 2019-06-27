Футбол
Тульский «Арсенал» выкупил контракт Ткачева у ЦСКАSoccer.ru вчера в 13:20
По данным СМИ, тульский "Арсенал" выкупил у ЦСКА полузащитника Сергея Ткачева. 30-летний хавбек в прошлом сезоне играл за туляков на правах аренды, где забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 26 матчах. В ЦСКА Ткачев перешёл в январе 2016 года на правах свободного агента.
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Как стало известно «Чемпионату», тульский «Арсенал» выкупил контракт полузащитника Сергея Ткачёва у ЦСКА. 30-летний хавбек провёл минувший сезон в стане красно-жёлтых в аренде. Всего за «Арсенал» футболист провёл 30 матчей.Чемпионатвчера в 13:12
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