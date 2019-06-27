Тульский «Арсенал» выкупил контракт Ткачева у ЦСКАSoccer.ru вчера в 13:20

Как стало известно «Чемпионату», тульский «Арсенал» выкупил контракт полузащитника Сергея Ткачёва у ЦСКА. 30-летний хавбек провёл минувший сезон в стане красно-жёлтых в аренде. Всего за «Арсенал» футболист провёл 30 матчей.

с чего всё началось

По данным СМИ, тульский "Арсенал" выкупил у ЦСКА полузащитника Сергея Ткачева. 30-летний хавбек в прошлом сезоне играл за туляков на правах аренды, где забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 26 матчах. В ЦСКА Ткачев перешёл в январе 2016 года на правах свободного агента.

Происшествия Кража в подмосковных Химках привела к задержке поездов Сбой в движении поездов произошел на Октябрьской железной дороге из-за кражи оборудования.

Политика Ляшко обвинил Зеленского в госизмене Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко попросил правоохранительные органы проверить слова президента страны Владимира Зеленского о том, что он знал о предстоящем возврате России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Происшествия Задержан первый фигурант дела «Рольфа» Ранее было известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту незаконного вывода средств из компании по подложным документам против основателя автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей.

Политика Завершилась встреча Путина и Трампа Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в японской Осаке завершилась, передает РИА "Новости".

Общество ФАС намерена блокировать сайты с запрещенной рекламой онлайн-казино Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует получить право блокировать сайты с незаконной рекламой онлайн-казино.

Армия и оружие National Interest: Литва активно готовится к войне с Россией Как сообщается в статье National Interest, прежде всего беспокойство у прибалтийской республики вызывают недавняя риторика Кремля, продолжающаяся в последние пять лет модернизация российских вооружённых сил, а также усиление обороноспособности Калининградской области, которая граничит с Литвой на северо-востоке.

Шоу-бизнес Почему Яна Поплавская развелась с мужем после 25 лет брака Яна Поплавская, биография которой вызывает неподдельный интерес, 25 лет прожила в браке, который называли идеальным.

Шоу-бизнес О романе Фадеева и Серябкиной рассказала Елена Темникова Романтические отношения между продюсером и одной из участниц группы «Серебро», по словам Темниковой, негативно сказались на отношениях с другими членами коллектива: - Все это держалось в секрете, потом через это началась дедовщина и шантажи.

Политика Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.

Политика Более 40 госменеджеров избежали ответственности за отсутствие KPI Премьер-министр Дмитрий Медведев был вынужден дать новые поручения Минэкономразвития по анализу взаимосвязи премий руководителей госкомпаний и результатов выполнения ими KPI.

Экономика Банку прописали аптеку Помимо Long-Term долю в компании получил инвестфонд Altus Capital (29,97%), принадлежащий, согласно материалам "36, 6", Gulf Investments Ltd. Эта компания, в свою очередь, находится в доверительном управлении UFG Capital.

Происшествия Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).

Общество В Хабаровском крае вандалы спилили поклонный крест Неизвестные спилили и унесли с собой православный поклонный крест на въезде в Советскую Гавань в Хабаровском крае.

Происшествия Дело об изнасиловании уфимской дознавательницы передали в суд Дело об изнасиловании уфимской дознавательницы тремя полицейскими передали в суд.

Финансы Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой Доллар, от использования которого в расчетах стараются отказаться Россия и Китай, на протяжение более ста лета постепенно стал общепризнанной валютой для международных расчетов.

Происшествия В Иркутской области из-за паводка погибли два человека В Иркутской области в результате обильных осадков и подъема уровня воды в реках погибли два жителя деревни Евдокимовка Тулунского района.

Общество УГНТУ попал в рейтинг лучших вузов России по версии Forbes Уфимский нефтяной университет вошел в список 100 лучших вузов страны по версии Forbes.

Политика Путин стал думать о преемнике уже в 2000 году «Думаю о преемнике всегда, начиная с 2000 года, но выбор в конечном итоге за избирателями», — заявил Путин.

Политика Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом» Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Финансы Объем выданных потребкредитов упал впервые с начала года Объем выданных кредитов в мае этого года остался на прошлогоднем уровне и даже чуть снизился, показывают данные (есть у РБК) Национального бюро кредитных историй (НБКИ): 249,6 млрд руб. против 252,6 млрд руб. (минус 1,2%).

Происшествия Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.

Экономика В ПФР рассказали, как выросли пенсии россиян после перерасчета В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что россияне наконец-то почувствовали эффект от перерасчета пенсий.

Транспорт Карту камер видеофиксации Подмосковья опубликовал Минтранс Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовало полный перечень мест установки стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации, сообщает пресс-служба ведомства.