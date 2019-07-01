Футбол

Тульский «Арсенал» выиграл у «Крыльев Советов»Тульские Известия вчера в 11:28

Крылья Советов — Арсенал (Тула)
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
22′
Сергей Ткачев
24′
Эванс Кангва
Александр Соболев
43′
Антон Зиньковский
Максим Канунников
46′
52′
Александру Тудорие
Пол Антон
Деян Радоньич
54′
55′
Эванс Кангва
Тарас Бурлак
56′
Срджан Мияйлович
59′
64′
Александру Тудорие
Евгений Луценко
71′
Эванс Кангва
Георгий Костадинов
Дмитрий Кабутов
72′
Александр Анюков
Антон Терехов
75′
83′
Евгений Луценко
90′+1′
Виктор Альварес
90′+2′
Максим Беляев
Александр Денисов
90′+5′
Сергей Ткачев
90′+6′
Гия Григалава
Александр Соболев
90′+6′
Футболисты тульского "Арсенала" во 2-м туре чемпионата России победили в гостях самарские "Крылья Советов" - 3:2. Туляки повели в середине первого тайма после мячей Сергея Ткачева (22) и Эванса Кангвы (24), однако волжанам удалось сократить отрыв после гола Александра Соболева (42).
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