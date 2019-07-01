Футбол
Тульский «Арсенал» выиграл у «Крыльев Советов»Тульские Известия вчера в 11:28
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
|22′
Сергей Ткачев
|24′
Эванс Кангва
Александр Соболев
|43′
Антон Зиньковский
Максим Канунников
|46′
|52′
Александру Тудорие
Пол Антон
Деян Радоньич
|54′
|55′
Эванс Кангва
Тарас Бурлак
|56′
Срджан Мияйлович
|59′
|64′
Александру Тудорие
Евгений Луценко
|71′
Эванс Кангва
Георгий Костадинов
Дмитрий Кабутов
|72′
Александр Анюков
Антон Терехов
|75′
|83′
Евгений Луценко
|90′+1′
Виктор Альварес
|90′+2′
Максим Беляев
Александр Денисов
|90′+5′
Сергей Ткачев
|90′+6′
Гия Григалава
Александр Соболев
|90′+6′
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
1
Рыжиков
10
Терехов
50
Карпов
90
Бурлак
23
Комбаров
77
Кабутов
14
Гынсарь
20
Мияйлович
9
Радоньич
99
Канунников
7
Соболев
36
Левашов
9
Комбаров
8
Григалава
71
Денисов
21
Альварес
11
Ткачев
20
Чаушич
23
Горбатенко
48
Луценко
70
Костадинов
22
Лесовой
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты тульского "Арсенала" во 2-м туре чемпионата России победили в гостях самарские "Крылья Советов" - 3:2. Туляки повели в середине первого тайма после мячей Сергея Ткачева (22) и Эванса Кангвы (24), однако волжанам удалось сократить отрыв после гола Александра Соболева (42).
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Шедевр Соболева не помог: «Крылья Советов» дома уступили тульскому «Арсеналу»
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Тульская служба новостей19 июля в 06:12
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