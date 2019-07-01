Футболисты тульского "Арсенала" во 2-м туре чемпионата России победили в гостях самарские "Крылья Советов" - 3:2. Туляки повели в середине первого тайма после мячей Сергея Ткачева (22) и Эванса Кангвы (24), однако волжанам удалось сократить отрыв после гола Александра Соболева (42).

Политика Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина» Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».

Политика Замглавы МИД РФ Рябков встретился с президентом Венесуэлы Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провел встречу с главой Венесуэлы Николасом Мадуро.

Политика Первая попытка фальсификации выявлена на украинских выборах Первое нарушение зафиксировано на ещё не начавшихся выборах в Верховную раду Украины.

Наука Илон Маск решил соединить мозг человека с компьютерным интерфейсом Как сообщает Газета ру, Илон Маск предложил внедрять в мозг человека импалантат размером не более 4мм, который будет стимулировать нейроны.

Политика Россия поддерживает усилия ЕС по стимулированию торговли с Ираном Россия заявила о своей готовности присоединиться к платежной системе ЕС, чтобы обойти санкции США против Ирана, но призвала Брюссель расширить механизм для покрытия экспорта нефти.

Происшествия В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.

Политика Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.

Футбол «Бавария» обыграла «Реал» в Международном кубке чемпионов Мюнхенская «Бавария» со счетом 3:1 победила мадридский «Реал» в матче Международного кубка чемпионов на стадионе NRG-стэдиум в Хьюстоне (США).

Авто В Сети появились рендеры BMW 8-Series Shooting Brake Рендеринг от JB Cars показывает новый BMW 8-Series Shooting Brake, выглядящий лучше, чем двухдверное купе.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова не интересуется доходами любимого мужчины В ходе беседы знаменитость заявила, что доходы и зарплата любимого мужчины ее не интересуют.

Кино Фильм «Мстители: Финал» устанавливает новый рекорд по кассовым сборам Очередной фантастический фильм из киновселенной Marvel «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame) установил новый мировой рекорд кассовых сборов и похоже обойдет знаменитый блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар» (Avatar, 2009), который удерживал мировую пальму первенства в течение последних 10 лет.

Политика Бойко проголосовал на выборах в Верховную раду Лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко проголосовал на досрочных выборах в парламент Украины и выразил надежду на то, что после смены Верховной рады страна "встанет на нормальные рельсы".

Единоборства Уайт пережил нокдаун, но победил Риваса Британский тяжеловес Диллиан Уайт (26-1, 18 КО) победил по очкам колумбийца Оскара Риваса (26-1, 18 КО) и сохранил титул временного чемпиона мира по версии WBC.

Футбол Олег Кононов: «Без судей „Спартак“ выиграл бы оба матча» Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после гостевого матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) ответил на вопрос о судействе.

Политика На певицу Анастасию Приходько напали во время концерта Мужчина с голым торсом выбежал на сцену во время концерта заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько.

Единоборства Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл нокаутом представителю США Уолту Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), проходящего в Сан-Антонио.

Политика Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.

Единоборства Боксера Дадашева ввели в кому после боя Российского боксера Максима Дадашева ввели в медикаментозную кому после трепанации черепа.

Здоровье Больным Паркинсоном советуют чаще заниматься сексом Исследование показало, что занятия сексом могут помочь улучшить здоровье пациентов с болезнью Паркинсона.

Единоборства Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA Филиппинец Мэнни Пакьяо взял верх над американцем Китом Турманом и завоевал титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Общество В России предлагают не считать пиво алкоголем Трансформация действующего закона должна вывести пиво и иную пивоваренную продукцию из сферы, которую регулирует реализацию алкогольной продукции на розничном рынке страны, в том числе и в сфере общепита.

Футбол Леонардо заявил об отсутствии предложений по Неймару Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что клуб не получил предложений о трансфере бразильского форварда Неймара.