Футбол

Тульский «Арсенал» выиграл у «Крыльев Советов»Тульские Известия 11:28

Крылья Советов — Арсенал (Тула)
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
22′
Сергей Ткачев
24′
Эванс Кангва
Александр Соболев
43′
Антон Зиньковский
Максим Канунников
46′
52′
Александру Тудорие
Пол Антон
Деян Радоньич
54′
55′
Эванс Кангва
Тарас Бурлак
56′
Срджан Мияйлович
59′
64′
Александру Тудорие
Евгений Луценко
71′
Эванс Кангва
Георгий Костадинов
Дмитрий Кабутов
72′
Александр Анюков
Антон Терехов
75′
83′
Евгений Луценко
90′+1′
Виктор Альварес
90′+2′
Максим Беляев
Александр Денисов
90′+5′
Сергей Ткачев
90′+6′
Гия Григалава
Александр Соболев
90′+6′
Футболисты тульского "Арсенала" во 2-м туре чемпионата России победили в гостях самарские "Крылья Советов" - 3:2. Туляки повели в середине первого тайма после мячей Сергея Ткачева (22) и Эванса Кангвы (24), однако волжанам удалось сократить отрыв после гола Александра Соболева (42).
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Готов играть в Англии с зарплатой в три раза меньше российской». Это герой старта РПЛ Соболев

Sports.ru15:37

Соболев: обменял бы свой гол через себя на победу и даже на ничью

Чемпионат14:54

Шедевр Соболева не помог: «Крылья Советов» дома уступили тульскому «Арсеналу»

КП - Самара11:24

Ткачев назван лучшим игроком встречи «Крылья Советов» — «Арсенал»

Матч ТВ11:26

«Крылья Советов» — «Арсенал» — 2:3. Видеообзор матча с чудо-голом Соболева

Sport24.ru12:55

Тульский «Арсенал» обыграл в гостях «Крылья Советов» - 3:2

Молодой коммунар12:47

Братья Комбаровы усилили жару в Самаре. Старший по-прежнему лучший

Спорт-Экспресс13:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 22:47, Вашингтон
Происшествия

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие

Бригада ВСУ выразила готовность дать отпор России в Чернобыле

Обновлено в 19:00
Культура

В «Ленкоме» сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой

Обновлено в 04:36
Политика

Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина".
Обновлено в 18:52
Политика

На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Космос

С Восточного скоро смогут запускать космические грузовики «Прогресс»

Обновлено в 22:06
Политика

МИД Франции призвал Иран отпустить задержанный британский танкер

Франция осуждает задержание Ираном британского судна в пятницу и призывает в ближайшее время отпустить корабль и команду.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес

Михалкова из «Уральских пельменей» разделась ради «острых заголовков»

Артистка шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объяснила поклонникам, зачем выкладывает откровенные фотографии в соцсети.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Ребенок погиб при обрушении стены заброшенного здания в Татарстане

Ребенок погиб в результате обрушения стены при разборе заброшенного здания в Республике Татарстан.
Обновлено в 16:58
Общество

Названы наименее востребованные в России профессии

Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Названа новая версия гибели группы Дятлова

Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 08:50
Футбол

«Фенербахче» наказан УЕФА за несоблюдение правил безубыточности

Судебная палата УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) установила, что "Фенербахче" не выполнил целевой показатель безубыточности за отчетный период, заканчивающийся в 2018 году.
Обновлено в 21:27
Шоу-бизнес

«Женщина, полегче»: Вера Брежнева в купальнике отбросила стеснение

«Стеснение пропало, градус повышен», — процитировала Вера Брежнева песню Филиппа Киркорова и разделась до бикини.
Обновлено в 14:15
Политика

После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыски

Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом.
Обновлено в 19:43
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Общество

Собчак раскритиковала россиян за отношение к репутации

Обновлено в 21:50
Спорт

Матч чемпионата России по пляжному регби закончился массовой дракой

Первый день чемпионата России по пляжному регби завершился массовой дракой игроков сборной Дагестана и команды "Слава".
Обновлено в 16:25
Происшествия

Количество пропавших во время наводнения в Иркутской области выросло

Число без вести пропавших в зоне наводнения в Иркутской области выросло до 8 человек, сообщает Главное управление МЧС по региону в воскресенье.
Обновлено в 21:56
Футбол

ЦСКА одержал первую победу в чемпионате России

Обновлено в 14:21
Кино

Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети

Обновлено в 04:23
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Первомайска

Обновлено в 20:47
Политика

Рябков встретился с Мадуро в Каракасе

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.
Обновлено в 19:44
Единоборства

Получивший отек мозга после боя Дадашев находится в коме

Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезную травму в бою с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, находится в медикаментозной коме, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:48
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Происшествия

У берегов Западной Африки горит украинский траулер, пропал моряк

Обновлено в 15:43
Наука

Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта

Обновлено вчера в 02:59
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Политика

Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook

Суд не усмотрел в действиях соцсети незаконных действий и принял решение отказать в иске.
Обновлено в 22:10
Общество

На Приморье надвигается тайфун «Данас»

Обновлено 18 июля в 05:26
Общество

В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц

Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 04:35
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное