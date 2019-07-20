Футбол
Тульский «Арсенал» выиграл у «Крыльев Советов»Тульские Известия 11:28
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
|22′
Сергей Ткачев
|24′
Эванс Кангва
Александр Соболев
|43′
Антон Зиньковский
Максим Канунников
|46′
|52′
Александру Тудорие
Пол Антон
Деян Радоньич
|54′
|55′
Эванс Кангва
Тарас Бурлак
|56′
Срджан Мияйлович
|59′
|64′
Александру Тудорие
Евгений Луценко
|71′
Эванс Кангва
Георгий Костадинов
Дмитрий Кабутов
|72′
Александр Анюков
Антон Терехов
|75′
|83′
Евгений Луценко
|90′+1′
Виктор Альварес
|90′+2′
Максим Беляев
Александр Денисов
|90′+5′
Сергей Ткачев
|90′+6′
Гия Григалава
Александр Соболев
|90′+6′
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
1
Рыжиков
10
Терехов
50
Карпов
90
Бурлак
23
Комбаров
77
Кабутов
14
Гынсарь
20
Мияйлович
9
Радоньич
99
Канунников
7
Соболев
36
Левашов
9
Комбаров
8
Григалава
71
Денисов
21
Альварес
11
Ткачев
20
Чаушич
23
Горбатенко
48
Луценко
70
Костадинов
22
Лесовой
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты тульского "Арсенала" во 2-м туре чемпионата России победили в гостях самарские "Крылья Советов" - 3:2. Туляки повели в середине первого тайма после мячей Сергея Ткачева (22) и Эванса Кангвы (24), однако волжанам удалось сократить отрыв после гола Александра Соболева (42).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:09, Ашберн
Политика
Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено в 11:46
Космос
«Союз МС-13» пристыковался к МКС
«Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter.
Обновлено в 18:53
Политика
Замглавы МИДа Рябков встретится с руководством Венесуэлы
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в субботу начнет серию переговоров с руководством Венесуэлы, дипломат пробудет в Каракасе до 22 июля.
Обновлено в 13:10
Футбол
Футболист «Ливерпуля» Ван Дейк надеется получить «Золотой мяч»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк надеется изменить тенденцию, согласно которой «Золотой мяч» получают исключительно игроки группы атаки.
Обновлено в 18:55
Спорт
Сидорова победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне
Россиянка Анжелика Сидорова выиграла соревнования в прыжках с шестом на десятом этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.
Обновлено в 11:42
Культура
Инна Чурикова не получила переломов после падения со сцены
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер заявил, что его подопечная, народная актриса СССР Инна Чурикова обошлась без переломов после падения со сцены театра.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Названа новая версия гибели группы Дятлова
Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 08:50
Гаджеты
Apple готовит аналог новой операционной системы Huawei
Китайская ОС способна работать в устройствах IoT и по данным экспертов «яблочная» компания тоже готовит ОС, которая носит название SiriOS.
Обновлено в 14:04
Финансы
По данным CFTC спекулянты в США сократили ставки на рост курса рубля
Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) сократились на 0.99% до 32 133 контрактов, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Обновлено в 04:59
Происшествия
Два человека получили ранения при стрельбе на севере Москвы
Неизвестный мужчина ранил двух человек из травматического пистолета на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
Обновлено в 18:26
Политика
Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
Обновлено вчера в 22:41
Наука
Лучшее за день. 19 июля
Обновлено вчера в 16:58
Общество
Битва тортов и фестиваль японской культуры собрали 78 тысяч человек
Проходящие в субботу в московском парке Горького мероприятия собрали около 78 тысяч человек - люди пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 2019, а также на битву тортов, лекции, музыкальный концерт и другие активности.
Обновлено в 08:26
Игры
Сооснователь Blizzard Фрэнк Пирс ушёл из компании
Сооснователь студии Blizzard Фрэнк Пирс (Frank Pearce) ушёл в отставку. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 05:39
Футбол
На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом
После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 18:25
Шоу-бизнес
Виктория Боня отказалась от ботокса
Обновлено в 18:36
Спорт
Во Франции алжирские фанаты свалили статую Шарля де Голля
Обновлено в 15:27
Авто
Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру
Компания Volvo Cars отзывает около 500 тыс. машин, проданных во всем мире, из которых 86 тыс. - в самой Швеции.
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес
Сериал «Воронины» прекращает существование
Обновлено в 19:00
Футбол
Валерий Карпин: «Вы все видели. Вот и напишите про это судейство»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура РПЛ со "Спартаком" (2:2) заявил, что команда добилась ничьи вопреки судейству.
Обновлено в 17:19
Политика
В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце
Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
Обновлено в 19:42
Политика
На певицу Анастасию Приходько напали во время концерта
Мужчина с голым торсом выбежал на сцену во время концерта заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Пчелы улетели с пасеки и пристроились в автосервисе в Ленобласти
В Бокситогорском районе Ленобласти пчелы «сбежали» от пасечника в автосервис по соседству.
Обновлено в 18:58
Общество
Саудовская Аравия отпустила иранский танкер из Джидды
Обновлено в 14:30
Происшествия
Толпа насмерть забила мужчину за убийство павлина
В индийском штате Мадхья-Прадеш толпа до смерти избила мужчину, виновного в убийстве павлина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:27
Космос
Работа навигационной системы Galileo возобновлена
Galileo прекратила передавать навигационные сигналы и сигналы точного времени из-за проблем с наземной инфраструктурой 12 июля.
Обновлено 18 июля в 04:47