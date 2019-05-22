Футбол
«Арсенал» впервые сыграет в Лиге ЕвропыМосковский Комсомолец вчера в 13:27
Благодаря победе столичного «Локомотива» над екатеринбургским «Уралом» в финале Кубка России «Арсенал» пробивается в еврокубки. Клуб из Тулы, находящийся на шестой строчке РПЛ, впервые в своей истории сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне.
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Поздравляю от всей души всю Тулу!!! Вы заслужили этот праздник!!! Безумно горд и рад за вас,за нас всех!!!#АрсеналТулабойцы.
— Артем Дзюба, российский футболистТульская пресса 01:19
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С выходом в Лигу Европы игроков тульского «Арсенала» поздравил губернатор Алексей Дюмин
Тульские новостивчера в 22:38
Артем Дзюба: От всей души поздравляю всю Тулу, вы заслужили этот праздник!
Советский спортвчера в 15:25
«Уфа» пожелала удачи «Арсеналу» в Европе. Год назад она была на его месте
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Радикалы встретили сообщения о «предписании» по поводу возможных переговоров с ЛДНР заявлениями о «сдаче национальных интересов» и «необходимости игнорировать преступные приказы».
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НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
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Политика
Дело Бутиной сочли провалом политики США
Дело осужденной россиянки Марии Бутиной, приговоренной судом в США к тюремному заключению, показывает полный провал американской политики, действий полиции и СМИ.
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На экраны российских кинотеатров выходит фильм Гая Ричи «Аладдин»
В прокат российских кинотеатров выходит новый фильм «Аладдин» от британского режиссера Гая Ричи.
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Технологии
Компания Маска получила контракт на создание тоннелей под Лас-Вегасом
Основанная миллиардером Илоном Маском The Boring Company получила первый контракт на коммерческую перевозку пассажиров в Лас-Вегасе по подземным тоннелям, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Кремль раскритиковал ультиматум США Турции по С-400
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно восприняли ультиматум США, выдвинутый Турции в связи с намерением закупить ЗРК С-400.
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Происшествия
Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
Обновлено в 02:33
Политика
В ООН одобрили резолюцию об отказе Британии от архипелага Чагос
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Обновлено вчера в 17:46
Политика
Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР
Обновлено вчера в 22:35
Общество
Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников
Самым богатым наследником по версии журнала Forbes четвертый год подряд признается сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф.
Обновлено в 03:01
Религия
Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМа о храме
Екатеринбургская епархия выразила недовольство результатами опроса ВЦИОМа о строительстве храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:17
Общество
Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать
Алексей Решетов — гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи в бухте Средняя в Приморье, не намерен добровольно выпускать их на волю.
Обновлено в 01:21
Музыка
Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на «Евровидении-2019»
Сергей Лазарев, занявший на «Евровидении» почетное третье место, прокомментировал пересчет голосов, сделанный в финале международного конкурса.
Обновлено в 00:43
Технологии
Сбербанк тестирует переводы со снятием наличных без карты
Новый онлайн-сервис Сбербанка позволит клиентам банка делать переводы людям, не имеющим карт или счета, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 10:39
Политика
В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР
Обновлено вчера в 17:34
Здоровье
В Иркутской области выявили 59 ВИЧ-инфицированных
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Обновлено в 03:10
Происшествия
После ДТП туристического автобуса в Италии задержан водитель
В Италии после ДТП следователи задержали водителя туристического автобуса. Теперь решается вопрос о его аресте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:11
Общество
На Москву надвигается резкое похолодание
Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Мать рэпера Децла сменила замки после переезда невестки и внука
Мать рэпера Децла, умершего минувшей зимой после концерта в Ижевске в возрасте 35 лет, поменяла замки в квартире после того, как внук и невестка переехали.
Обновлено в 03:08
Общество
Продажи поддельных документов в России выросли в пять раз
В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.
Обновлено вчера в 18:25
Футбол
Мартынович не планирует покидать «Краснодар»
Обновлено вчера в 17:45
Футбол
Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти Салы
Президент «Нанта» Вальдемар Кита обвинил «Кардифф» в гибели Эмилиано Салы.
Обновлено 21 мая в 19:52
Политика
SpaceX Илона Маска подала в суд на ВВС США
Компания Space Exploration Technologies Илона Маска подала иск в Федеральный суд США против ВВС страны с требованием возобновить конкурс на $2,3 млрд по соглашениям о разработке американского аналога российского двигателя РД-180.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады
Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады вступил в силу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:11
Политика
Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
Осужденный за взятки брянский экс-чиновник Поспелов не разжалобил суд
В ноябре 2018 года суд приговорил экс-руководителя на 2,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей и на 3 года лишил права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.
Обновлено в 03:08
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
В Сирии беспилотник боевиков атаковал электростанцию в провинции Хама
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Миссия МВФ досрочно покидает Украину
Эксперты МВФ прибыли в Киев 21 мая. Миссия должна была принять решение о выделении Украине нового денежного транша в $1,3 млрд.
Обновлено вчера в 04:03