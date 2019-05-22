«Арсенал» впервые сыграет в Лиге ЕвропыМосковский Комсомолец вчера в 13:27

Поздравляю от всей души всю Тулу!!! Вы заслужили этот праздник!!! Безумно горд и рад за вас,за нас всех!!!#АрсеналТулабойцы.

Благодаря победе столичного «Локомотива» над екатеринбургским «Уралом» в финале Кубка России «Арсенал» пробивается в еврокубки. Клуб из Тулы, находящийся на шестой строчке РПЛ, впервые в своей истории сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне.

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Политика Дело Бутиной сочли провалом политики США Дело осужденной россиянки Марии Бутиной, приговоренной судом в США к тюремному заключению, показывает полный провал американской политики, действий полиции и СМИ.

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