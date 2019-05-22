Футбол

Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге ЕвропыSportbox.RU вчера в 13:56

Локомотив — Урал
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Финал, вчера
Самара, Самара Арена
Дмитрий Баринов
27′
Дмитрий Баринов
40′
56′
Андрей Панюков
Марко Араторе
59′
Павел Погребняк
Антон Миранчук
Дмитрий Тарасов
67′
83′
Михаил Меркулов
84′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
87′
Роман Емельянов
Гильерме
90′+2′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
90′+4′
Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20. Оформить первое в истории тульского клуба попадание в еврокубки позволило шестое место в РПЛ и победа «Локомотива» в Кубке России.
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Артем Дзюба
Поздравляю от всей души всю Тулу!!! Вы заслужили этот праздник!!! Безумно горд и рад за вас,за нас всех!!!#АрсеналТулабойцы.
— Артем Дзюба, российский футболистТульская пресса 01:19

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Артем Дзюба: От всей души поздравляю всю Тулу, вы заслужили этот праздник!

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