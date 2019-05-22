Футбол

«Арсенал» сыграет в Лиге ЕвропыТульские новости 08:17

Победа «железнодорожников» стала также победой «Арсенала». Дело в том, что «Локо» уже сыграет в следующем сезоне в Лиге Чемпионов. Кубок России, дающий право сыграть в Лиге Европы, интересовал команду Юрия Семина лишь как очередной трофей.
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Артем Дзюба
Поздравляю от всей души всю Тулу!!! Вы заслужили этот праздник!!! Безумно горд и рад за вас,за нас всех!!!#АрсеналТулабойцы.
— Артем Дзюба, российский футболистТульская пресса 01:19

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