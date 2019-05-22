Футбол
«Арсенал» сыграет в Лиге ЕвропыТульские новости 08:17
Победа «железнодорожников» стала также победой «Арсенала». Дело в том, что «Локо» уже сыграет в следующем сезоне в Лиге Чемпионов. Кубок России, дающий право сыграть в Лиге Европы, интересовал команду Юрия Семина лишь как очередной трофей.
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Поздравляю от всей души всю Тулу!!! Вы заслужили этот праздник!!! Безумно горд и рад за вас,за нас всех!!!#АрсеналТулабойцы.
— Артем Дзюба, российский футболистТульская пресса 01:19
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«Уфа» пожелала удачи «Арсеналу» в Европе. Год назад она была на его месте
Спорт-Экспрессвчера в 16:51
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По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.
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В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
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Второй прототип представляет собой раллийную версию хэтчбэка Honda Civic Type R. Автомобиль получил увеличенный на 10 см дорожный просвет, двойные амортизаторы, модифицированную подвеску и спортивный обвес.
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В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
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Обновлено вчера в 10:50
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«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку
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Многие независимые АЗС в регионах страны могут закрыться.
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Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом
Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
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Виктории Нуланд отказали в российской визе
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