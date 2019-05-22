«Арсенал» сыграет в Лиге ЕвропыТульские новости 08:17

Поздравляю от всей души всю Тулу!!! Вы заслужили этот праздник!!! Безумно горд и рад за вас,за нас всех!!!#АрсеналТулабойцы.

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