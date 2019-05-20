Футбол
Тульский «Арсенал» ведет переговоры о продлении контракта с БеляевымРИА Новости вчера в 09:21
"Арсенал" ведет переговоры с защитником Максимом Беляевым о продлении контракта, сообщил РИА Новости спортивный директор тульского футбольного клуба Андрей Рудаков. Контракт 27-летнего Беляева заканчивается летом.
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Тульский «Арсенал» продолжает переговоры с Максимом Беляевым о новом контракте
Тульские новостивчера в 13:40
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 02:28, Ашберн
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
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Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
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Потери бюджета от передачи «Роскапитала» в «Дом.РФ» оценили в ₽80 млрд
Потери казны связаны с недостатками нормативно-правового регулирования при передаче имущества, констатируют в Счетной палате.
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Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
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«Барселона» заплатит 74 миллиона евро за де Лигта
Как утверждает Sky Sports, испанский клуб договорился о трансфере за 74 миллиона евро.
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Финал «Игры престолов» посмотрело рекордное количество зрителей
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Чем закончился сериал «Игра престолов»
Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
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Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.
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Происшествия
Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили
Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено вчера в 12:41
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Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей
Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей.
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Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Наталья Фриске опровергла новость о погашении долга перед «Русфондом»
Суммарная задолженность перед организацией составляет более 21 млн, все средства собирались в рамках помощи для Жанны Фриске в лечении рака.
Обновлено вчера в 06:45
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В Совбезе ООН заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке
США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия заблокировали инициированное Россией экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с принятием на Украине закона о госязыке.
Обновлено вчера в 16:00
Авто
В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»
Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Экономика
Счетная палата рассказала о падении реальных доходов россиян
В документе отмечается, что в первом квартале 2018 года инфляция в стране выросла до 5,3%. Однако реальные денежные доходы россиян снизились на 2,3.
Обновлено вчера в 09:00
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности комаров во Франции
Россиян предупредили об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции в связи с периодом активизации комаров, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:41
Авто
Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей
Обновлено 19 мая в 04:39
Авто
Дилеры АвтоВАЗа прекратили продажу деталей для Lada Vesta Sport
Напомним, в Lada Vesta Sport относительно стандартного седана используется около 205 оригинальных деталей и узлов.
Обновлено в 00:35
Футбол
Тренер «Краснодара»: Мамаев знал о последствиях такого поступка
Обновлено вчера в 21:01
Космос
К созданию в России воздушного космодрома присоединится Китай
По информации TV BRICS, ракетный космический комплекс (АРКК) "Аэрокосмос", предусматривающий запуск космических ракет-носителей не с поверхности Земли, а с помощью самолета Ил-76, создадут в Челябинской области.
Обновлено вчера в 09:52
Экономика
Росстат: низкий рост ВВП не оправдал ожидания Минэкономразвития
Индекс физического объёма ВВП остановился на 0,5% г / г. В свою очередь, по данным Минэкономразвития, в 1 квартале показатель равен 0,8% г / г. Росстат привёл данные, согласно которым объём роста ВВП в 1 квартале ниже, чем оценка объема роста показателя согласно данным Минэкономразвития.
Обновлено 18 мая в 02:57
Кино
Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»
Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено вчера в 04:34
Экономика
Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками
Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки
В Уфе 54-летнего психотерапевта осудили на девять лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.
Обновлено в 02:06
Автоспорт
Скончался трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Трехкратный чемпион "Формулы-1" австриец Ники Лауда умер в возрасте 70 лет, сообщает телеканал ORF со ссылкой на заявление семьи автогонщика.
Обновлено в 00:41
Интернет
Торговавший украденными данными форум взломали хакеры
Хакеры взломали форум с данными об украденных аккаунтах в Instagram и Twitter.
Обновлено вчера в 23:13
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею
На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, определилась восьмерка сильнейших, которая примет участие в плей-офф турнира.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
Россияне стали чаще называть собак в честь героев «Игры престолов»
В последние два года собак стали называть в честь героев сериала «Игра престолов».
Обновлено в 01:27