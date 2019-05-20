Тульский «Арсенал» ведет переговоры о продлении контракта с БеляевымРИА Новости 09:21

"Арсенал" ведет переговоры с защитником Максимом Беляевым о продлении контракта, сообщил РИА Новости спортивный директор тульского футбольного клуба Андрей Рудаков. Контракт 27-летнего Беляева заканчивается летом.

Тульский «Арсенал» ведет переговоры о продлении контракта с Беляевым

Шоу-бизнес Юрий Беляев объяснил, почему распались два его первых брака Актер Юрий Беляев стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». За плечами у актера два неудачных брака.

Политика Еврокомиссия просит Киев возобновить переговоры о транзите газа в ЕС Проведение июньских трехсторонних переговоров между ЕК, Украиной и РФ по транзиту пока не подтверждено Еврокомисся призвала Киев возобновить трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕС.

Политика Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.

Политика Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Здоровье В Польше впервые родились шестеро близнецов Сразу шестерых детей - четырех девочек и двоих мальчиков - родила в понедельник жительница Кракова.

Общество Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.

Экономика Росалкоголь предложил ввести минимальные цены на пиво Ранее в этом году Минфин разработал проект постановления правительства, который предусматривает, что министерство получит возможность устанавливать минимальные цены на весь алкоголь.

Армия и оружие ООН обеспокоена ядерными отходами США в Тихом океане Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность тем, что отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан.

Армия и оружие Российская ПВО отразила атаку боевиков на Хмеймим Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку террористов на авиабазу Хмеймим в Сирии.

Экономика Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.

Происшествия В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс» «Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.

Экономика Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».

Энергетика Европейские компании отказались оплачивать российскую нефть Total и Eni перестали оплачивать загрязненную нефть из «Дружбы» Французская Total и итальянская Eni перестали оплачивать загрязненную нефть, поставленную из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Происшествия В Омской области женщина привязала сына к столбу за прогулы в школе Помогала женщине 19-летняя дочь. В связанном состоянии мальчика оставили в холодном сарае на всю ночь, закрыв дверь на замок.

Общество В Сочи установят мемориал жертвам авиакатастрофы ТУ-154 По ее данным, родственники погибших при поддержке меценатов создали монумент высотой почти 2 метра, изображающий раскрытую книгу, на страницах которой перечислены имена жертв трагедии.

Происшествия Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.

Наука Микрочип поможет обнаружить раковые клетки в крови Обнаружить раковые клетки в крови не так-то просто, признаются ученые. Поэтому новый девайс в разы облегчит жизнь медикам и пациентам.

Происшествия В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек В колонии в пригороде Душанбе устроили бунт 30 особо опасных заключенных, обвиняемых в причастности к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).

Политика Путин помиловал россиян и украинца Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.

Космос Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.

Здоровье Диабет второго типа повышает риск развития болезней печени Выяснилось, что наличие диабета второго типа может спровоцировать развитие смертельных заболеваний печени.

Экономика В России увеличат минимальный размер оплаты труда Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Авто Обновленная Skoda Superb впервые получит внедорожную версию Scout Skoda Superb впервые получит внедорожную версию, только она будет предлагаться исключительно для универсала.