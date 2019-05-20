Футбол
Тульский «Арсенал» ведет переговоры о продлении контракта с БеляевымРИА Новости 09:21
"Арсенал" ведет переговоры с защитником Максимом Беляевым о продлении контракта, сообщил РИА Новости спортивный директор тульского футбольного клуба Андрей Рудаков. Контракт 27-летнего Беляева заканчивается летом.
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Шоу-бизнес
Юрий Беляев объяснил, почему распались два его первых брака
Актер Юрий Беляев стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». За плечами у актера два неудачных брака.
Обновлено в 08:55
Политика
Еврокомиссия просит Киев возобновить переговоры о транзите газа в ЕС
Проведение июньских трехсторонних переговоров между ЕК, Украиной и РФ по транзиту пока не подтверждено Еврокомисся призвала Киев возобновить трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕС.
Обновлено в 12:31
Политика
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Здоровье
В Польше впервые родились шестеро близнецов
Сразу шестерых детей - четырех девочек и двоих мальчиков - родила в понедельник жительница Кракова.
Обновлено в 12:20
Общество
Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут
Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено в 09:40
Экономика
Росалкоголь предложил ввести минимальные цены на пиво
Ранее в этом году Минфин разработал проект постановления правительства, который предусматривает, что министерство получит возможность устанавливать минимальные цены на весь алкоголь.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
ООН обеспокоена ядерными отходами США в Тихом океане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность тем, что отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан.
Обновлено в 09:34
Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Российская ПВО отразила атаку боевиков на Хмеймим
Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку террористов на авиабазу Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 05:25
Политика
Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа
Обновлено в 11:10
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Происшествия
СМИ сообщили о минировании школ и колледжей в Москве
Обновлено в 07:20
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки
Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
США передали ВС Украины два контрбатарейных радара
Обновлено в 13:43
Энергетика
Европейские компании отказались оплачивать российскую нефть
Total и Eni перестали оплачивать загрязненную нефть из «Дружбы» Французская Total и итальянская Eni перестали оплачивать загрязненную нефть, поставленную из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 10:24
Происшествия
В Омской области женщина привязала сына к столбу за прогулы в школе
Помогала женщине 19-летняя дочь. В связанном состоянии мальчика оставили в холодном сарае на всю ночь, закрыв дверь на замок.
Обновлено в 02:24
Общество
В Сочи установят мемориал жертвам авиакатастрофы ТУ-154
По ее данным, родственники погибших при поддержке меценатов создали монумент высотой почти 2 метра, изображающий раскрытую книгу, на страницах которой перечислены имена жертв трагедии.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей
Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.
Обновлено в 06:18
Наука
Микрочип поможет обнаружить раковые клетки в крови
Обнаружить раковые клетки в крови не так-то просто, признаются ученые. Поэтому новый девайс в разы облегчит жизнь медикам и пациентам.
Обновлено в 01:12
Происшествия
В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек
В колонии в пригороде Душанбе устроили бунт 30 особо опасных заключенных, обвиняемых в причастности к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 01:00
Политика
Кадыров сравнил Зеленского с Лениным
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Фрейя Зильбер устроила разгром в квартире Марии Шукшиной
Обновлено в 09:21
Политика
Путин помиловал россиян и украинца
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Космос
Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K
Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.
Обновлено в 13:17
Здоровье
Диабет второго типа повышает риск развития болезней печени
Выяснилось, что наличие диабета второго типа может спровоцировать развитие смертельных заболеваний печени.
Обновлено в 09:42
Экономика
В России увеличат минимальный размер оплаты труда
Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Обновлено в 06:43
Авто
Обновленная Skoda Superb впервые получит внедорожную версию Scout
Skoda Superb впервые получит внедорожную версию, только она будет предлагаться исключительно для универсала.
Обновлено в 05:49
Футбол
Тим Вальтера назначен главным тренером «Штутгарта»
Вальер сменит Нико Виллига, который в апреле был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Штутгарта" до конца сезона.
Обновлено в 07:21