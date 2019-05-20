Тульский «Арсенал» ведет переговоры о продлении контракта с БеляевымРИА Новости 09:21

"Арсенал" ведет переговоры с защитником Максимом Беляевым о продлении контракта, сообщил РИА Новости спортивный директор тульского футбольного клуба Андрей Рудаков. Контракт 27-летнего Беляева заканчивается летом.

Тульский «Арсенал» ведет переговоры о продлении контракта с Беляевым

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