Футбол

Тульский «Арсенал» узнал возможных соперников в Лиге ЕвропыМИР 24 09:37

В Швейцарии в среду состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы. По ее итогам тульский «Арсенал» узнал возможных соперников на этой стадии турнира, передает «МИР 24».
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Rammstein и День железнодорожника - засады календаря РПЛ

Советский спорт14:08

Представление «Нефтчи» и «Сперанцы» - возможных соперников «Арсенала» в Лиге Европы

ТАСС13:41

Тульский «Арсенал» сегодня узнает соперника по квалификации Лиги Европы

Газета.Ru00:10

Жеребьевка Лиги Европы: «Эспаньол», «Рома», «Вулверхэмптон» и клуб Комличенко узнали соперников

Спорт-Экспресс08:39

Известны вероятные соперники тульского «Арсенала» в одном из раундов Лиги Европы

Первый Тульский07:31

Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» или «Сперанцей» в Лиге Европы

Матч ТВ08:16

«Арсенал» узнает соперника по Лиге Европы 19 июня. На жеребьевку поедут Балашов и Рудаков

Тульская прессавчера в 01:20
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Политика

Порошенко допустил отказ Украины от претензий на Крым

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью порталу Glavcom допустил, что новые киевские власти откажутся от претензий на Крым.
Обновлено в 08:08
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Политика

США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»

США внесли в санкционные списки небанковскую кредитную организацию ООО "Русское финансовое общество", говорится в распространенном сообщении минфина Соединенных Штатов.
Обновлено в 14:00
Футбол

Шюррле может продолжить карьеру в московском клубе

Как сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Sport Bild, агенты 28-летнего игрока ведут переговоры с неназванным московским клубом.
Обновлено в 10:03
Происшествия

При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека

В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес

Малиновская объяснила причину своего исчезновения из телеэфира

Маша Малиновская была на пике популярности в начале 2000-х годов. Многие считали ее иконой стиля и пытались повторить образы певицы.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Наука

Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме

Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Мать убитой в Испании девочки практиковала нетрадиционную репродукцию

Обновлено в 14:01
Происшествия

В связи с «делом Голунова» назначен врио начальника УВД ЗАО Москвы

Обновлено в 10:59
Политика

Кучма назвал условие для снятия экономической блокады Донбасса

Киев может пересмотреть решение об экономической блокаде Донбасса только после возвращения «украинских активов в украинское правовое поле».
Обновлено в 13:12
Политика

Политолог Соловей сообщил об уходе из МГИМО «по политическим причинам»

Политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе по собственному желанию из МГИМО по «политическим причинам».
Обновлено в 13:15
Футбол

Леонид Слуцкий: «Одегард и Головин могут выйти на уровень Эриксена»

Надеюсь, что в ближайшие год-два подтвердит все выданные ему авансы не только на уровне "Витесса", но и на уровне большого европейского клуба.
Обновлено в 07:53
Авто

Mustang Shelby GT500 стал самым мощным легальным автомобилем Ford

С точки зрения мощности, новый Mustang Shelby GT500 занял нишу между 707-сильным Dodge Challenger SRT Hellcat и 791-сильным Challenger SRT Hellcat Redeye.
Обновлено в 08:04
Футбол

«Милан» объявил о назначении Джампаоло главным тренером

Марко Джампаоло официально назначен главным тренером «Милана».
Обновлено в 13:52
Общество

В России могут сделать индивидуальные задания ЕГЭ и ОГЭ

Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут сделать индивидуальными.
Обновлено в 01:14
Кино

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Экономика

Структуры Абрамовича, Абрамова и партнеров продадут 1,7% акций Evraz

Evraz получил уведомление от структур своих основных акционеров о намерении продать на рынке 25 млн акций, или около 1,7% капитала компании, в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.
Обновлено в 12:34
Политика

МИД РФ назвал обвинения следственной группы по MH17 голословными

Российское Министерство иностранных дел прокомментировало обвинения со стороны ССГ по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Политика

В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова

Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес

Ирина Медведева впервые стала мамой

Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны приняло решение изменить практику присвоения звания старшего лейтенанта, чтобы уравнять выпускников гражданских и военных вузов, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 00:49
Политика

Украинский Днепр является канализацией – директор «Воды Крыма»

Река Днепр является мощнейшей канализацией на Украине, а потому возникают вопросы к качеству воды.
Обновлено в 10:06
Общество

СМИ сообщили о планах Абрамовича купить виллу в Израиле за $63 млн

Предприниматель Роман Абрамович планирует приобрести виллу в Израиле, стоимость которой оценивается в $63 млн (более 4 млрд рублей).
Обновлено в 13:51
Происшествия

В Астраханской области из-за пала травы загорелись десять построек

Обновлено в 13:44
Происшествия

У берегов Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на территории острова Новая Гвинея, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 13:42
Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Происшествия

В массовой драке у метро «Электрозаводская» в Москве убит мужчина

Обновлено в 01:11
Авто

В России реальные продажи машин в мае упали на 18%

Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Общество

РЖД опровергли информацию о сбое в продаже билетов через сайт

РЖД не имеют сбоев в продаже билетов через сайт на поезда дальнего следования, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:49
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