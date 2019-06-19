Тульский «Арсенал» узнал возможных соперников в Лиге ЕвропыМИР 24 09:37

В Швейцарии в среду состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы. По ее итогам тульский «Арсенал» узнал возможных соперников на этой стадии турнира, передает «МИР 24».

Происшествия Троих детей госпитализировали из летнего лагеря в Забайкалье Трое детей, отдыхавших в летнем лагере «Самородок» на озере Арахлей, госпитализированы в краевую инфекционную больницу и городскую больницу №2 забайкальской столицы, сообщили «МК в Чите» в пресс-службе Минздрава Забайкальского края.

Хоккей Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов.

Авто АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.

Политика Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.

Политика В ДНР и ЛНР оценили условие Киева о снятии экономической блокады В самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках прокомментировали позицию представителя Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кучмы о снятии экономической блокады.

Здоровье Инсулин. Министр Наталья Мазина выступила с официальным заявлением Сегодня министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина выступила с заявлением.

Авто Внедорожную Suzuki Ertiga Cross полностью рассекретили Японская автомобилестроительная компания Suzuki в нынешнем году выпустит новую версию модели Ertiga Cross.

Авто BMW отказалась от выпуска минивэнов 2-Series Active Tourer Напомним, первый выход BMW 2-Series Active Tourer состоялся в 2014 году, однако за указанный период времени автомобиль не сумел получить достаточного объема продаж для дальнейшего обновления.

Политика В Думе не исключили ужесточения санкций за фальсификацию доказательств Консультации с представителями силовых ведомств по вопросам применения статей 228 (оборот наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) УК РФ пройдут в Госдуме в ближайшее время, по их итогам может начаться проработка вопроса об ужесточении ответственности за фальсификацию доказательств.

Общество Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.

Наука Болезни зубов и десен связаны с повышенным риском рака печени Болезни зубов и десен могут повышать риск развития не только рака печени, но и раковых заболеваний поджелудочной железы, а также всего желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.

Общество Лагутенко: история с «китовой тюрьмой» в Приморье может не закончится Фронтмэн группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко в беседе с журналистами прокомментировал ситуацию с "китовой тюрьмой" в Приморском крае.

Политика США могут предложить Турции компенсацию за отказ от российских С-400 Представитель администрации США высокого ранга заявила, что Соединенные Штаты готовы обсудить с Турцией возможную компенсацию за отказ от российских ракетно-зенитных систем С-400.

Гаджеты Побит российский рекорд в коммерческой сети LTE Рекорд мобильной скорости был достигнут благодаря объединению усилий сразу трех лидеров: МегаФон, Qualcomm и Nokia смогли продемонстрировать на обычном оборудовании скорость загрузки данных в 1,6 Гбит/с.1,6 Гбит/с - это новый рекорд в сети МегаФона на пользовательском оборудовании.

Политика Американский суд приговорил россиянина Тищенко к году заключения В США суд приговорил россиянина Олега Тищенко к году лишения свободы за покупку документации к американским военным самолетам.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после того, как жители села Варна в Челябинской области пожаловались российскому лидеру Владимиру Путину в ходе «прямой линии» о проблемах с пересечением железнодорожных путей в своем населенном пункте.

Здоровье В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить Как пишет «Российская газета», об этом заявила Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

Политика Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.

Футбол «Витесс» Слуцкого арендовал защитника у ПСВ Защитник ПСВ Армандо Обиспо проведет ближайший сезон в «Витессе», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.

Здоровье Детский врач рассказала об опасности использования подгузников летом Ранее, как писал News.ru, Роскачество проверило детские подгузники на безопасность, и те не вызвали нареканий.

Общество Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили «Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.

Кино Начались съемки приквела «Игры престолов» В Северной Ирландии начались съемки пилота приквела «Игры престолов». Неизвестно, будет ли он сниматься в других странах.

Политика Трамп считает, что может уволить главу ФРС Президент США Дональд Трамп объявил доверенным лицам, что обладает полномочиями для смещения председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.