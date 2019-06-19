Футбол
Тульский «Арсенал» узнал возможных соперников в Лиге ЕвропыМИР 24 09:37
В Швейцарии в среду состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы. По ее итогам тульский «Арсенал» узнал возможных соперников на этой стадии турнира, передает «МИР 24».
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«Арсенал» узнает соперника по Лиге Европы 19 июня. На жеребьевку поедут Балашов и Рудаков
Тульская прессавчера в 01:20
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