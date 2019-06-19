Тульский «Арсенал» узнал возможных соперников в Лиге ЕвропыМИР 24 09:37

В Швейцарии в среду состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы. По ее итогам тульский «Арсенал» узнал возможных соперников на этой стадии турнира, передает «МИР 24».

Общество Следком проверит обращение к Путину многодетных семей из Подсолнухов Начата доследственная проверка по обращению к Владимиру Путину многодетных семей из поселка Подсолнухи Тукаевского района.

Транспорт В Воронеже перевозчики пригрозили остановить транспорт Частные перевозчики Воронежа пригрозили транспортным бойкотом, если власти в ближайшее время не примут решения о повышении стоимости проезда в городских маршрутках с 17 до 25 руб. Владельцы автобусов аргументировали свои требования ростом цен на топливо и запчасти, а ключевой датой назвали понедельник, 1 июля.

Футбол ФИФА может перенести чемпионат мира из Катара ФИФА не исключает возможности переноса чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева стала блондинкой К новому сезону проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ супруга Павла Воли решилась на кардинальные перемены и перекрасила волосы в светлый цвет.

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщиков США Пилоты Су-27 сопроводили американских коллег над нейтральными водами. Произошло это в районе Балтийского и Черного морей.

Происшествия При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.

Армия и оружие Подозреваемый по делу о крушении MH17 назвал обвинения бредом Сергей Дубинский, который, по мнению международной следственной группы (JIT), причастен к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе, назвал обвинения в свой адрес бредом, сообщает BBC.

Политика США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество» США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.

Экономика Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.

Политика Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкой В расследовании международной следственной группы (JIT) о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году приводится переписка российского военного с некой Анастасией.

Происшествия Семь человек пострадали в ДТП в Подмосковье В результате ДТП пострадали семь человек: пять пассажиров автобуса и два водителя, добавил собеседник агентства.

Футбол Дмитрий Тарасов покинет «Локомотив» Полузащитник Дмитрий Тарасов покинет московский "Локомотив". Вице-чемпионы России не будут продлевать контракт с 32-летним футболистом.

Футбол «Милан» объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером Итальянский футбольный клуб "Милан" на своем сайте объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером команды.

Общество Росконтроль забраковал эскимо кубанского производителя Лучшим эскимо эксперты назвали «Выбор Кремля». За этой маркой не нашлось никаких нареканий.

Шоу-бизнес Продюсер Лободы публично наехала на «трусливого» Лазарева Продюсер Лободы публично наехала на "трусливого" Лазарева Нателла Крапивина посвятила пост скандалу, случившемуся на премии "Муз-ТВ".

Армия и оружие Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта Минобороны приняло решение изменить практику присвоения звания старшего лейтенанта, чтобы уравнять выпускников гражданских и военных вузов, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Кино Назван лучший исполнитель роли Бэтмена За Энн Хэтэуэй проголосовали 26 процентов опрошенных. Выбирая лучшего исполнителя роли Джокера, 60 процентов назвали Хита Леджера.

Политика На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.

Политика Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».

Космос Роскосмос выпустил трамвай «Челябинский метеор» Роскосмос выпустил трамвай собственного производства, который получил название «Челябинский метеор».

Политика Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.

Происшествия Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.