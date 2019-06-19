Футбол

Тульский «Арсенал» узнал возможных соперников в Лиге ЕвропыМИР 24 09:37

В Швейцарии в среду состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы. По ее итогам тульский «Арсенал» узнал возможных соперников на этой стадии турнира, передает «МИР 24».
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Rammstein и День железнодорожника - засады календаря РПЛ

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Защитник «Арсенала» Анри Хагуш - о жеребьевке в Лигу Европы: «Неплохой жребий нам выпал»

Первый Тульский15:28

Тульский «Арсенал» сегодня узнает соперника по квалификации Лиги Европы

Газета.Ru00:10

Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» или «Сперанцей» в Лиге Европы

Матч ТВ08:16

Жеребьевка Лиги Европы: «Эспаньол», «Рома», «Вулверхэмптон» и клуб Комличенко узнали соперников

Спорт-Экспресс08:39

Представление «Нефтчи» и «Сперанцы» - возможных соперников «Арсенала» в Лиге Европы

ТАСС13:41

«Арсенал» узнает соперника по Лиге Европы 19 июня. На жеребьевку поедут Балашов и Рудаков

Тульская прессавчера в 01:20
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Происшествия

В Петербурге произошел пожар на территории завода «Советская звезда»

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Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева

Ранее нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун назвал празднование чемпионства «Зенита» в самолёте сумасшествием.
Обновлено в 16:57
Политика

Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам

Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.
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Происшествия

Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении

Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз регулятора.
Обновлено в 14:07
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 12:18
Политика

США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»

США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
Обновлено в 14:25
Политика

Нидерланды начали уголовное преследование Стрелкова по делу MH17

Суд в Нидерландах, который будет рассматривать вопрос наказания виновных в гибели малайзийского самолета в небе над Донбассом, запланирован на 9 марта 2020 года, передает ФАН.
Обновлено в 14:40
Авто

В России реальные продажи машин в мае упали на 18%

Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Футбол

«ПСЖ» определился с суммой трансфера Неймара

"Пари Сен-Жермен" определился за трансфер бразильского нападающего Неймара, передает Le Parisien.
Обновлено в 15:29
Игры

Alpha Protocol больше не продаётся в Steam

Обновлено в 13:32
Энергетика

Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»

Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Технологии

YouTube и Universal улучшили качество 100 культовых клипов

В рамках проекта обновлены уже почти 100 клипов культовых исполнителей и групп.
Обновлено в 16:29
Происшествия

В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома

В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон.
Обновлено в 16:21
Общество

В новом аэропорту Саратова может базироваться авиакомпания «Победа»

Председатель Госдумы просил рассмотреть возможность базирования в нашем новом аэропорту "Гагарин" авиакомпании "Победа".
Обновлено в 12:18
Армия и оружие

Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала

Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено 17 июня в 06:38
Общество

Два волгоградских выпускника сдали два ЕГЭ на 100 баллов

Обновлено в 08:08
Происшествия

При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека

В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
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Происшествия

Мать убитой в Испании девочки практиковала нетрадиционную репродукцию

Обновлено в 14:01
Финансы

Прибыль российских банков за пять месяцев выросла в 1,6 раза

Прибыль банков РФ за пять месяцев 2019 года выросла на 64% и достигла 867 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.
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В России приняли закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 06:42
Кино

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Экономика

Forbes составил список самых дорогих землевладений в России

По оценкам издания, 20 крупнейших в России землевладельцев в сумме контролируют 7,87 миллиона гектаров земель сельскохозяйственного назначения.
Обновлено вчера в 10:14
Футбол

Андре Шюррле может продолжить карьеру в России

Чемпион мира 2014, полузащитник сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле может продолжить карьеру в российской премьер-лиге.
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Происшествия

У погибшего депутата Рады пропали ювелирные изделия

Полиция проверяет информацию о пропаже ювелирных изделий у погибшего депутата Рады Дмитрия Тымчука, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:56
Экономика

В России пересчитают цены на отопление в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Матильда Шнурова рассказала, как помогла экс-мужу бросить пить

Матильда Шнурова после развода почти не рассказывала об отношениях с музыкантом.
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Армия и оружие

Спущен на воду первый катер «Грачонок» для охраны Крымского моста

Власти Ярославской области рассказали о спуске на воду первого катера «Грачонок», который будет заниматься охраной Крымского моста.
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Происшествия

Один человек погиб в драке у станции метро «Электрозаводская» в Москве

Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы.
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Гаджеты

В сети появились первые «живые» фотографии нового смартфона Xiaomi CC9

В интернете опубликованы первые «живые» фотографии нового смартфона китайской компании Xiaomi.
Обновлено в 06:37
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