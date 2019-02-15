Футбол
Тульский «Арсенал» на сборах проиграл белорусскому «Торпедо-БелАЗ»MySLO.ru вчера в 11:42
Тульский «Арсенал» на сборах проиграл белорусскому «Торпедо-БелАЗ» Фото из архива MySlo Контрольный матч в турецком Белеке завершился со счётом 2:0. В Турции тульские футболисты встретились с белорусским клубом «Торпедо-БелАЗ».
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Товарищеская встреча тульского «Арсенала» с «Торпедо-БелАЗ» получилась нетоварищеской
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