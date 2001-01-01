Футбол

Тульский «Арсенал» уступил «Рубину»Первый Тульский 09:05

На 46-й минуте стартовал второй тайм игры между «Арсеналом» и «Рубином». На 48-й минуте Давиташвили простреливал по воротам Левашова – мяч пролетел мимо. На 72-й минуте наши футболисты пропускают.
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У нас новый супергол: «Рубин» вскрыл «Арсенал» двумя касаниями (одно пяткой!)

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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
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Украинский авианосец «Варяг» оценили в Китае

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Общество

Летчик-герой «Уральских авиалиний» ответил на предложение Рогозина

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, посадивший пассажирский самолет в кукурузное поле, через «URA.RU» ответил на предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
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Политика

Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он в восторге от собственного высказывания о завтрашнем дне, которое стало интернет-мемом.
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Армия и оружие

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Гаджеты

MIUI 10 обзавелась двухфакторной аутентификацией

При обнаружении нового устройства или не совсем стандартного местоположения девайса, пользователь получит уведомление.
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Происшествия

Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собой

Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.
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Политика

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Дональд Трамп подтвердил свое намерение выкупить Гренландию у Дании. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает ТАСС.
Обновлено в 17:59
Космос

Ученые показали Землю глазами инопланетян

Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Происшествия

МАК обследовал черные ящики аварийно севшего А321

Межгосударственный авиационный комитет обследовал черные ящики аварийно севшего в Подмосковье лайнера «Уральских авиалиний».
Обновлено в 11:25
Футбол

Хавбек «Луча» Калугин сломал челюсть в стыке с вратарем «Факела»

Как сообщает Sports.ru, 21-летний хавбек после стыка с голкипером соперника Данилой Ермаковым получил перелом верхней челюсти.
Обновлено в 08:36
Музыка

Скончался народный артист Аскер Махмудов

Народный артист Северной Осетии и заслуженный артист СОАССР скончался на 73 году жизни 17 августа 2019 году, сообщает Российская Газета.
Обновлено в 09:01
Единоборства

Мейвезер-младший анонсировал возможный бой-реванш с Пакиао

Бронзовый призер олимпийских игр-1996, бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший объявил, что вступает в переговоры о поединке-реванше с филиппинцем, единственным пятикратным линейным чемпионом в 5 весовых категориях Мэнни Пакиао.
Обновлено в 16:27
Экономика

Гидроузел держат на коротком паводке

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Объем топлива, который можно купить на заработную плату, определялся путем деления среднемесячного заработка в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018-го по май 2019 года на местную цену бензина по состоянию на конец июля текущего года.
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Происшествия

У попавшего в ДТП в Москве автобуса с туристами насчитали 30 штрафов

Обновлено в 08:36
Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

По словам главы Чечни, Ахмат-Хаджи Кадыров согласился возглавить республику при условии, что его народ заявит о желании жить с Россией и быть частью российского государства.
Обновлено в 12:39
Гаджеты

Волгоградцам рассказали, что нужно учесть при покупке ноутбука

Оперативная память Сегодня ноутбуки оборудованы планками памяти DDR3 и DDR4.
Обновлено в 14:37
Общество

В прокат выходит победитель «Кинотавра»

«Бык» был одним из самых скромных фильмов, показанных в этом году в конкурсе «Кинотавра»: сценарист и постановщик Борис Акопов – дебютант, исполнители главных ролей Юрий Борисов и Анастасия Милославская покуда не стали звездами и хвастаться могут в основном участием в сериалах типа «Закон каменных джунглей» или «90-е: весело и громко».
Обновлено в 17:30
Футбол

«Локомотив» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

Обновлено в 13:57
Политика

Жена Порошенко выделила миллионы на комедию о войне в Донбассе

Обновлено в 11:59
Политика

Трамп рассказал об «очень хороших» переговорах США с талибами

Президент США Дональд Трамп заявил, что у США идут "очень хорошие" переговоры с талибами.
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Происшествия

63 человека погибли при взрыве на свадьбе в Кабуле

63 человека погибли, более 180 человек были ранены в результате взрыва на свадьбе в Кабуле, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря МВД Афганистана.
Обновлено в 01:36
Политика

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено в 09:03
Политика

Трамп подтвердил, что пойдет на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пойдет на президентские выборы 2020 года в тандеме с вице-президентом Майком Пенсом.
Обновлено в 17:45
Политика

Совет ГД сегодня на внеочередном заседании обсудит ситуацию с иностранным вмешательством во внутренние дела России

Предполагается, что на внеочередном заседании Совета Госдумы может быть создана комиссия по борьбе с иностранным вмешательством.
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Общество

Мэр канадской Оттавы признался в своем гомосексуализме

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Футбол

Малком и Дриусси из-за травм пропустят матч «Зенита» со «Спартаком»

Восстановление форвардов петербургского клуба займет от трех недель до месяца Форварды петербургского "Зенита" Малком и Себастьян Дриусси пропустят матч с московским "Спартаком", сообщает пресс-служба "Зенита".
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах

Обновлено в 17:57
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Легендарный автомобиль «Волга» может вернуться на конвейер

Сообщается, что примерно полтора года назад о возможном возрождении «Волги» обмолвился глава совета директоров холдинга «Русские машины» Зигфрид Вольф, а специальное инвестиционное соглашение (СПИК), подписанное с Минпромторгом РФ до 2028 года, позволяет ГАЗу выпускать не только двигатели (речь шла о дизельных моторах Volkswagen), но и автомобили.
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Происшествия

Недовольный лечением пациент избил врача московской больницы

Пациент московской больницы избил врача из-за некачественного лечения.
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