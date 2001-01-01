Футбол
Тульский «Арсенал» уступил «Рубину»Первый Тульский 09:05
На 46-й минуте стартовал второй тайм игры между «Арсеналом» и «Рубином». На 48-й минуте Давиташвили простреливал по воротам Левашова – мяч пролетел мимо. На 72-й минуте наши футболисты пропускают.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Армия и оружие
Украинский авианосец «Варяг» оценили в Китае
Обновлено в 17:03
Общество
Летчик-герой «Уральских авиалиний» ответил на предложение Рогозина
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, посадивший пассажирский самолет в кукурузное поле, через «URA.RU» ответил на предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 16:10
Политика
Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он в восторге от собственного высказывания о завтрашнем дне, которое стало интернет-мемом.
Обновлено в 14:36
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено в 17:23
Гаджеты
MIUI 10 обзавелась двухфакторной аутентификацией
При обнаружении нового устройства или не совсем стандартного местоположения девайса, пользователь получит уведомление.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собой
Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 07:00
Политика
Трамп подтвердил намерение купить Гренландию
Дональд Трамп подтвердил свое намерение выкупить Гренландию у Дании. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает ТАСС.
Обновлено в 17:59
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Происшествия
МАК обследовал черные ящики аварийно севшего А321
Межгосударственный авиационный комитет обследовал черные ящики аварийно севшего в Подмосковье лайнера «Уральских авиалиний».
Обновлено в 11:25
Футбол
Хавбек «Луча» Калугин сломал челюсть в стыке с вратарем «Факела»
Как сообщает Sports.ru, 21-летний хавбек после стыка с голкипером соперника Данилой Ермаковым получил перелом верхней челюсти.
Обновлено в 08:36
Музыка
Скончался народный артист Аскер Махмудов
Народный артист Северной Осетии и заслуженный артист СОАССР скончался на 73 году жизни 17 августа 2019 году, сообщает Российская Газета.
Обновлено в 09:01
Единоборства
Мейвезер-младший анонсировал возможный бой-реванш с Пакиао
Бронзовый призер олимпийских игр-1996, бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший объявил, что вступает в переговоры о поединке-реванше с филиппинцем, единственным пятикратным линейным чемпионом в 5 весовых категориях Мэнни Пакиао.
Обновлено в 16:27
Экономика
Гидроузел держат на коротком паводке
Обновлено в 17:01
Энергетика
Названы регионы с самым доступным бензином для населения
Объем топлива, который можно купить на заработную плату, определялся путем деления среднемесячного заработка в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018-го по май 2019 года на местную цену бензина по состоянию на конец июля текущего года.
Обновлено в 17:17
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
По словам главы Чечни, Ахмат-Хаджи Кадыров согласился возглавить республику при условии, что его народ заявит о желании жить с Россией и быть частью российского государства.
Обновлено в 12:39
Гаджеты
Волгоградцам рассказали, что нужно учесть при покупке ноутбука
Оперативная память Сегодня ноутбуки оборудованы планками памяти DDR3 и DDR4.
Обновлено в 14:37
Общество
В прокат выходит победитель «Кинотавра»
«Бык» был одним из самых скромных фильмов, показанных в этом году в конкурсе «Кинотавра»: сценарист и постановщик Борис Акопов – дебютант, исполнители главных ролей Юрий Борисов и Анастасия Милославская покуда не стали звездами и хвастаться могут в основном участием в сериалах типа «Закон каменных джунглей» или «90-е: весело и громко».
Обновлено в 17:30
Политика
Трамп рассказал об «очень хороших» переговорах США с талибами
Президент США Дональд Трамп заявил, что у США идут "очень хорошие" переговоры с талибами.
Обновлено в 17:19
Происшествия
63 человека погибли при взрыве на свадьбе в Кабуле
63 человека погибли, более 180 человек были ранены в результате взрыва на свадьбе в Кабуле, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря МВД Афганистана.
Обновлено в 01:36
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено в 09:03
Политика
Трамп подтвердил, что пойдет на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пойдет на президентские выборы 2020 года в тандеме с вице-президентом Майком Пенсом.
Обновлено в 17:45
Политика
Совет ГД сегодня на внеочередном заседании обсудит ситуацию с иностранным вмешательством во внутренние дела России
Предполагается, что на внеочередном заседании Совета Госдумы может быть создана комиссия по борьбе с иностранным вмешательством.
Обновлено в 16:59
Общество
Мэр канадской Оттавы признался в своем гомосексуализме
Обновлено в 02:24
Футбол
Малком и Дриусси из-за травм пропустят матч «Зенита» со «Спартаком»
Восстановление форвардов петербургского клуба займет от трех недель до месяца Форварды петербургского "Зенита" Малком и Себастьян Дриусси пропустят матч с московским "Спартаком", сообщает пресс-служба "Зенита".
Обновлено вчера в 11:05
Авто
Легендарный автомобиль «Волга» может вернуться на конвейер
Сообщается, что примерно полтора года назад о возможном возрождении «Волги» обмолвился глава совета директоров холдинга «Русские машины» Зигфрид Вольф, а специальное инвестиционное соглашение (СПИК), подписанное с Минпромторгом РФ до 2028 года, позволяет ГАЗу выпускать не только двигатели (речь шла о дизельных моторах Volkswagen), но и автомобили.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Недовольный лечением пациент избил врача московской больницы
Пациент московской больницы избил врача из-за некачественного лечения.
Обновлено в 14:49