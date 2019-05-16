«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые сыграет в Лиге чемпионовКубанские новости 11:27

«Краснодар» набирает 53 очка и остается на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Мурада Мусаева обеспечила себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20. В заключительном матче чемпионата России «Краснодар» на своем поле примет «Рубин».

«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые сыграет в Лиге чемпионов

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