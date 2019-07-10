Футбол
Тульский «Арсенал» усилился двумя футболистами сборной ЗамбииТульские новости 13:42
Тульский "Арсенал" приобрел двух футболистов сборной Замбии. Новичками "канониров" стали полузащитники Ламек Банда и Кингс Кангва.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 14:19, Вашингтон
Общество
Россиянам, просившим убежище в Канаде, запретили чаепитие
Жители Киселевска, ранее публично просившие убежища в Канаде из-за тяжелой экологической обстановки в городе, опубликовали в социальных сетях приглашение на чаепитие в частном дворе.
Обновлено в 13:54
Политика
Медведев, Бойко и Медведчук проводят встречу в штабе «Единой России»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит встречу с украинским политиком, главой партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком и депутатом Верховной рады Юрием Бойко.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В отеле Новой Москвы задушили стюардессу
В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В США на шоссе из машины высыпались деньги
Обновлено в 11:24
Наука
Палеонтологи нашли в Греции останки самых древних людей на Земле
До недавнего времени антропологи и палеонтологи считали, что современный человек, Homo sapiens, возник в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад, через несколько сотен тысяч лет после разделения предков неандертальцев и кроманьонцев.
Обновлено в 13:00
Футбол
Московское «Динамо» представило форму на новый сезон
Московское «Динамо» представило форму на сезон-2019/20.
Обновлено в 13:07
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
Зеленский поручил жёстко реагировать на провокации в Донбассе
ВСУ поручено «мгновенно и жёстко реагировать на любые другие попытки вооружённых провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих».
Обновлено в 14:00
Футбол
«Динамо» подписало контракт с Шарлем Каборе
Обновлено в 13:05
Политика
Цискаридзе осудил выходку Габунии: «Оскорбил самого себя»
Георгий Габуния оскорбил только самого себя. Цискаридзе напомнил, что для грузинского народа очень важна память родителей, особенно ушедших.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Интернет
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено в 11:05
Политика
Украина введет уголовное наказание за непризнание Крыма украинским
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий внес законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за непризнание Крыма и части Донбасса территориями Украины.
Обновлено в 05:47
Политика
Путин раскритиковал ростовские ветропарки, которыми хвастался Голубев
Путин раскритиковал «ветряки» Василия Голубева, которыми губернатор хочет снабдить всю Ростовскую область.
Обновлено в 08:49
Гаджеты
Названы самые популярные у россиян смартфоны с большим экраном
Самыми популярными фаблетами в РФ в отчетный период стали Honor 8X, Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A7.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
Обновлено в 08:48
Политика
Украино-российский телемост проведут на российском телевидении
Член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутат Рады Тарас Козак, владеющий украинским телеканалом NewsOne, заявил, что украино-российский телемост пройдет в пятницу.
Обновлено в 10:15
Авто
Renault доставит автомобиль вам на дом
Обновлено в 10:25
Общество
Продававшую воду со своего тела блогершу из США уличили в обмане
Пользователи Сети раскрыли обман блогерши Belle Delphine, предлагавшей любому желающему за крупную сумму приобрести воду, в которой она купалась.
Обновлено в 05:00
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
Обновлено в 06:07
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Теннис
Роджер Федерер вышел в полуфинал Уимблдона
Обновлено в 14:01
Армия и оружие
«Невское ПКБ» представило новый авианосец проекта «Ламантин»
Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представило новейший авианосец проекта 11430Э "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:56
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено в 07:40
Хоккей
Кудашов официально назначен главным тренером сборной России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) подтвердила назначение Алексея Кудашова главным тренером национальной команды.
Обновлено в 13:05
Музыка
Слепой музыкант сыграл на горящем пианино на берегу Финского залива
В Санкт-Петербурге слепой музыкант Данила Большаков сыграл на горящем пианино, пишет 78.ru.
Обновлено в 02:35
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов на Android
Израильская компания Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила о вирусе «Агент Смит», поразившем, по ее данным, не менее 25 млн смартфонов на Android.
Обновлено в 13:57