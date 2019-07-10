Тульский "Арсенал" приобрел двух футболистов сборной Замбии. Новичками "канониров" стали полузащитники Ламек Банда и Кингс Кангва.

Общество Россиянам, просившим убежище в Канаде, запретили чаепитие Жители Киселевска, ранее публично просившие убежища в Канаде из-за тяжелой экологической обстановки в городе, опубликовали в социальных сетях приглашение на чаепитие в частном дворе.

Политика Медведев, Бойко и Медведчук проводят встречу в штабе «Единой России» Премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит встречу с украинским политиком, главой партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком и депутатом Верховной рады Юрием Бойко.

Происшествия В отеле Новой Москвы задушили стюардессу В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.

Наука Палеонтологи нашли в Греции останки самых древних людей на Земле До недавнего времени антропологи и палеонтологи считали, что современный человек, Homo sapiens, возник в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад, через несколько сотен тысяч лет после разделения предков неандертальцев и кроманьонцев.

Музыка Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.

Армия и оружие Зеленский поручил жёстко реагировать на провокации в Донбассе ВСУ поручено «мгновенно и жёстко реагировать на любые другие попытки вооружённых провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих».

Политика Цискаридзе осудил выходку Габунии: «Оскорбил самого себя» Георгий Габуния оскорбил только самого себя. Цискаридзе напомнил, что для грузинского народа очень важна память родителей, особенно ушедших.

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Интернет Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.

Политика Украина введет уголовное наказание за непризнание Крыма украинским Спикер Верховной Рады Андрей Парубий внес законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за непризнание Крыма и части Донбасса территориями Украины.

Политика Путин раскритиковал ростовские ветропарки, которыми хвастался Голубев Путин раскритиковал «ветряки» Василия Голубева, которыми губернатор хочет снабдить всю Ростовскую область.

Гаджеты Названы самые популярные у россиян смартфоны с большим экраном Самыми популярными фаблетами в РФ в отчетный период стали Honor 8X, Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A7.

Политика Украино-российский телемост проведут на российском телевидении Член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутат Рады Тарас Козак, владеющий украинским телеканалом NewsOne, заявил, что украино-российский телемост пройдет в пятницу.

Общество Продававшую воду со своего тела блогершу из США уличили в обмане Пользователи Сети раскрыли обман блогерши Belle Delphine, предлагавшей любому желающему за крупную сумму приобрести воду, в которой она купалась.

Политика Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.

Общество Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.

Армия и оружие «Невское ПКБ» представило новый авианосец проекта «Ламантин» Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представило новейший авианосец проекта 11430Э "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

Политика Меркель сделала заявление после приступа Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.

Хоккей Кудашов официально назначен главным тренером сборной России по хоккею Федерация хоккея России (ФХР) подтвердила назначение Алексея Кудашова главным тренером национальной команды.