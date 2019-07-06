Футбол

Тульский «Арсенал» упустил победу над чемпионом АвстрииТульские Известия 12:03

Футболисты тульского "Арсенала" в контрольном матче сыграли вничью с австрийским "Ред Буллом" - 1:1. Соперники обменялись голами в концовках таймов: у канониров на 45-й минуте отличился находящийся на просмотре Ламек Банда, у австрийцев на 90-й - Эрлинг Холланд.
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«Арсенал» — «Ред Булл Зальцбург»: прямая видеотрансляция матча

Sport.ru09:14

«Арсенал» на последних минутах упустил победу в матче с «Зальцбургом»

Спорт-Экспресс12:03

Тульский «Арсенал» на 90-й минуте упустил победу в матче с «Зальцбургом»

Чемпионат11:55

«Арсенал» сыграл вничью с австрийской командой «Ред Булл»

Первый Тульский12:02

Тульский «Арсенал» упустил победу в концовке матча с чемпионом Австрии

Sport24.ru12:00

Футболисты тульского «Арсенала» сыграли вничью с чемпионом Австрии

Тульские новости11:55

Товарищеские матчи. «Арсенал» сыграл вничью с «Зальцбургом», «Крылья» победили «Целье»

Sports.ru04:25
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Футбол

Семин остался доволен игрой новичка «Локомотива» Мурило

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказал мнение об игре новичка команды, бразильского защитника Серкейры Мурило.
Обновлено в 15:13
Происшествия

Москалькова призвала принять закон о наказании за семейное насилие

Обновлено в 14:55
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Политика

Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию

Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес

Пельш назвал неожиданную причину расставания Аршавина и Барановской

В какой-то момент Пельш озвучил свою версию, почему рухнул брак Барановской и футболиста Аршавина.
Обновлено в 00:55
Общество

Концерт группы «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределённый срок

Концертный директор музыкального коллектива «А-Студио» Евгений Селезнёв в беседе с РИА Новости рассказал, что выступление группы в Батуми, запланированное на конец текущего месяца, перенесли на неопределённый срок.
Обновлено в 15:16
Происшествия

В Черном море перевернулось судно с туристами

Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:49
Шоу-бизнес

Садальский прокомментировал пластику Маши Распутиной

Станислав Садальский не оставил без внимания новые снимки Маши Распутиной. Он также выразил восхищение певицей.
Обновлено в 14:32
Космос

Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»

Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

В аэропорту мексиканского Канкуна задержали группу россиян

Семь граждан России были задержаны в аэропорту города Канкун (Мексика) из-за несоответствия цели поездки заявленной.
Обновлено в 12:44
Футбол

Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено в 15:54
Футбол

Дмитрий Живоглядов: «Уже успел понять секрет успеха Семина»

Новичок московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился эмоциями после завоевания Олимп-Суперкубка России в матче против петербургского «Зенита» (3:2). — Потрясающие, непередаваемые эмоции.
Обновлено в 15:39
Политика

Военнослужащим и полицейским повысят оклады

С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.
Обновлено вчера в 07:00
Наука

Шум магнитных монополей смогли услышать

Ученые из Ирландского национального университета в Корке и Оксфордского университета создали устройство, которое позволяет слышать магнитный шум от монополей.
Обновлено 04 июля в 03:40
Футбол

Футболист «Локомотива» Ротенберг отметил тренерское искусство Семина

Московский "Локомотив" обыграл санкт-петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России благодаря тренерскому искусству Юрия Семина.
Обновлено в 15:50
Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорар

Обновлено в 06:21
Политика

Погибших на глубоководном аппарате подводников похоронили в Петербурге

В субботу на Серафимовском кладбище в Петербурге похоронили моряков-подводников, погибших 1 июля при аварии на исследовательском подводном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 06:13
Происшествия

В Казахстане у участников митингов изъяли оружие и дымовые шашки

Обновлено в 11:17
Политика

Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа

Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 10:24
Политика

Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ

Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании.
Обновлено в 15:48
Происшествия

Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ

Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.
Обновлено вчера в 08:11
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки

В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Кино

Фильм Акопова «Бык» стал призером фестиваля в Карловых Варах

Художественный фильм «Бык» российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию в конкурсной секции «К Востоку от Запада» международного кинофестиваля в Карловых Варах в Чехии.
Обновлено в 13:38
Политика

Самоубийство Яковлева подтвердили в региональном правительстве — ТАСС

В правительстве региона подтвердили факт самоубийства главного федерального инспектора по Рязанской области Сергея Яковлева.
Обновлено в 14:16
Происшествия

В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД

Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Общество

На «Территории смыслов» открылась первая смена

Обновлено в 10:52
Политика

Ливия: задержанных россиян посадили в тюрьму Майтига

Двух сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей, которых ранее задержали в Ливии, перевели в тюрьму Майтига в пригороде столицы — Триполи.
Обновлено в 11:24
Теннис

Роджер Федерер продолжает выступление на Уимблдоне

Обновлено в 13:52
Происшествия

В сети появилось видео задержания кассирши Луизы Хайруллиной

Напомним, что информация о задержании35-летней Луизы Хайруллиной появилась вчера вечером.
Обновлено вчера в 07:08
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