Футбол
Тульский «Арсенал» упустил победу над чемпионом АвстрииТульские Известия 12:03
Футболисты тульского "Арсенала" в контрольном матче сыграли вничью с австрийским "Ред Буллом" - 1:1. Соперники обменялись голами в концовках таймов: у канониров на 45-й минуте отличился находящийся на просмотре Ламек Банда, у австрийцев на 90-й - Эрлинг Холланд.
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