Футбол

Тульский «Арсенал» упустил победу над чемпионом АвстрииТульские Известия вчера в 12:03

Футболисты тульского "Арсенала" в контрольном матче сыграли вничью с австрийским "Ред Буллом" - 1:1. Соперники обменялись голами в концовках таймов: у канониров на 45-й минуте отличился находящийся на просмотре Ламек Банда, у австрийцев на 90-й - Эрлинг Холланд.
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Тульский «Арсенал» упустил победу в концовке матча с чемпионом Австрии

Sport24.ruвчера в 12:00

Товарищеские матчи. «Арсенал» сыграл вничью с «Зальцбургом», «Крылья» победили «Целье»

Sports.ruвчера в 04:25

Тульский «Арсенал» упустил победу над чемпионом Австрии

Тульские Известиявчера в 12:03

«Арсенал» сыграл вничью с австрийской командой «Ред Булл»

Первый Тульскийвчера в 12:02

«Арсенал» — «Ред Булл Зальцбург»: прямая видеотрансляция матча

Sport.ruвчера в 09:14

Футболисты тульского «Арсенала» сыграли вничью с чемпионом Австрии

Тульские новостивчера в 11:55

«Арсенал» на последних минутах упустил победу в матче с «Зальцбургом»

Спорт-Экспрессвчера в 12:03
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Роскосмос построит лунную базу с помощью 3D-печати

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Трамп поделился историей о захвате аэропортов в 18 веке

Президент США Дональд Трамп в своей речи по случаю Дня независимости 4 июля допустил необычную оговорку.
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Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Появилось видео с места cмертельной аварии бензовоза

Обновлено в 05:26
Происшествия

Главный федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой

Сергей Яковлев занимал должность главного федерального инспектора по Рязанской области с 2017 года, до этого пять лет работал федеральным инспектором по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Кассира из Башкирии задержали в Казани

Обновлено 05 июля в 11:01
Происшествия

15 китайцев попали в больницу после ужина в ресторане Петербурга

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Политика

Иран объявил о повышении уровня обогащения урана

По словам Арагчи, Иран намерен с понедельника начать обогащение урана на уровне выше 3,67 процента, предусмотренных ядерной сделкой.
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Армия и оружие

Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе

Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Генерал ФСБ назвал ведомство «инкубатором для блатных»

По словам силовика, ситуация будет ухудшаться, пока в системе МВД и ФСБ не перестанут создавать «инкубатор для блатных».
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия

В США по обвинению в торговле людьми задержан миллиардер

Нью-йоркский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн арестован 6 июля по обвинению в торговле людьми, пишет The New York Times.
Обновлено в 02:08
Футбол

Месси: в эпизоде с Меделем было достаточно желтых карточек

Обновлено в 05:36
Армия и оружие

В США призвали Германию отправить в Сирию свои наземные войска

Соединенные Штаты призывают Германию отправить наземные войска на северо-восток Сирии для частичной замены американских.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Афганистане возросло до 179

По меньшей мере 12 человек погибли, 179 пострадали в результате взрыва, произошедшего в воскресенье в городе Газни на востоке Афганистана.
Обновлено в 05:35
Кино

Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ

Обновлено в 03:08
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии

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Баскетбол

Кемба Уокер официально стал игроком «Бостон Селтикс»

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Происшествия

Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из Мексики

Вечером в субботу, 6 июля, из Мексики депортировали семерых из десяти россиян, задержанных в аэропорту Канкуна.
Обновлено вчера в 20:07
Единоборства

Джон Джонс победил Тиаго Сантоса на UFC 239, 6 июля — что будет дальше

Очень осторожный и неубедительный бой провёл Джон Джонс 6 июля в Лас-Вегасе.
Обновлено в 04:30
Политика

Иран приготовился захватить британский танкер

В сложившейся ситуации Резайи считает единственно верным вариантом ответный захват британского танкера.4 июля британские морские пехотинцы по просьбе США перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, плывший под флагом Панамы.
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Происшествия

В Магнитогорске скончалась избитая мужем молодая женщина

Обновлено в 01:46
Происшествия

Более 1 млн руб. украли из салона Mercedes в центре Москвы

Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

В Калининграде задержали организаторов акции в поддержку врача, обвиняемой в убийстве младенца

Поводом для задержания стала прошедшая накануне несогласованная акция в поддержку неонатолога Элины Сушкевич, которую обвиняют в убийстве новорожденного.
Обновлено в 05:30
Политика

Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
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Житель Москвы умер после просмотра в кино мелодрамы

В московском кинотеатре «Соловей» после просмотра романтической мелодрамы скончался мужчина.
Обновлено в 05:02
Политика

Экс-глава MI6 заявил о политическом нервном срыве у Британии

Великобритания переживает политический нервный срыв и подвергается огромному риску из-за решения покинуть Европейский союз.
Обновлено вчера в 20:14
Политика

В Грузии опасаются введения торгового эмбарго Россией

Тбилиси призывает Москву вести дела прагматично Грузинские чиновники выражают обеспокоенность по поводу риска введения Россией торгового эмбарго.
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Политика

Зеленский заявил, что делает всё для возвращения украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает всё, чтобы вернуть украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
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В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

Обновлено вчера в 20:56
Общество

Немецкий аэропорт срочно эвакуируют из-за 500-килограммовой бомбы

Обновлено в 03:56
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