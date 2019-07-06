Футбол
Тульский «Арсенал» упустил победу над чемпионом АвстрииТульские Известия вчера в 12:03
Футболисты тульского "Арсенала" в контрольном матче сыграли вничью с австрийским "Ред Буллом" - 1:1. Соперники обменялись голами в концовках таймов: у канониров на 45-й минуте отличился находящийся на просмотре Ламек Банда, у австрийцев на 90-й - Эрлинг Холланд.
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Товарищеские матчи. «Арсенал» сыграл вничью с «Зальцбургом», «Крылья» победили «Целье»
Sports.ruвчера в 04:25
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