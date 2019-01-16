Футбол
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с венгерским «Пакшем»MySLO.ru 10:03
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с венгерским «Пакшем» Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал" Матч состоялся в турецком Белеке, где у канониров проходят зимние сборы. Тульские футболисты на сборах сыграли первый в 2019 году матч с венгерским «Пакшем».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 11:51, Ашберн
Происшествия
Настя Рыбка в суде попросила прощения у Дерипаски
Обновлено в 10:44
Происшествия
В Норвегии задержали россиянина, напавшего с ножом на женщину
По данным норвежской прессы, которая ссылается на представителя службы безопасности полиции Бенедикта Бьёрнланда, россиянину около 20 лет.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
В результате взрыва трубопровода в Мексике погибли не менее 20 человек
Как сообщил губернатор штата Омара Фаяда, погибли минимум 20 человек, пострадали — более 70.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже
Обновлено в 10:53
Общество
Поставившее мировой рекорд по лайкам яйцо треснуло
Обновлено в 08:24
Музыка
Архив группы «Гражданская оборона» выставят на торги
Обновлено в 02:10
Происшествия
Летевший из Москвы в Дубай самолет экстренно сел в Волгограде
Обновлено в 07:00
Общество
Скончался «самый милый в мире пес»
Обновлено в 11:08
Авто
Суперкар Jaguar из фильма о «Бонде» выставлен на продажу
По некоторым данным, выставленный на продажу суперкар является одним из четырех, которые использовались каскадерами при съемах фильма «Спектр».
Обновлено в 03:10
Хоккей
Дивизион Чернышева выиграл мастер-шоу Матча звезд КХЛ
Сборная Дивизиона Чернышева выиграла мастер-шоу Матча звезд КХЛ. По итогам всех конкурсов команда набрала 9 очков.
Обновлено в 10:29
Авто
Названы самые популярные автомобили на рынке Москвы в 2018 году
Эксперты агентства «Автостат» назвали самые популярные автомобили в Москве в 2018 году.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Энергоблок Ровненской АЭС вновь подключили к сети
Третий энергоблок Ровненской АЭС вновь подключен к сети после устранения неполадок, продолжается набор мощности, сообщила пресс-служба генерирующей компании "Энергоатом".
Обновлено в 10:22
Политика
Филарет назвал себя патриархом всея Руси
Глава бывшего Киевского патриархата Филарет (в миру Михаил Денисенко) начал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси — Украины.
Обновлено в 09:18
Происшествия
На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания
В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Гданьске похоронили убитого мэра Адамовича
Обновлено в 10:09
Кино
Съемки третьей части «Фантастических тварей» отложили
Кинокомпания Warner Bros. решила перенести съемки третьей части фильма «Фантастические твари» с июля до поздней осени.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Хлопок газа произошел в жилой многоэтажке в Архангельске
Обновлено в 10:03
Общество
Королеву Великобритании уличили в нарушении закона
Королеву Великобритании Елизавету II заметили за рулем машины без пристегнутого ремня безопасности.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Москве убили вступившегося за девушку мужчину
45-летний мужчина толкнул девушку на улице, ее спутник заступился за нее. В результате конфликта обидчик ударил его ножом в шею.
Обновлено в 10:58
Общество
В Саудовской Аравии женщинам разрешили самим выбирать способ родов
Обновлено в 03:48
Происшествия
СК проверяет законность охоты чиновников на медведя
Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту незаконной охоты чиновников в Кочевском районе Напомним, недавно в Сети появились фотографии, где глава одного из сел края и его знакомый, бывший топ-менеджер крупной компании, позировали с убитым медведем.
Обновлено в 06:42
Общество
В Госдуме предложили списать невозвратные долги по ЖКХ по всей России
Член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный призвал по примеру Чечни списать со всех россиян невозвратные долги за коммунальные услуги.
Обновлено в 06:32
Политика
Путин окунулся в прорубь на крещенских купаниях
Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Обновлено в 07:06
Интернет
Facebook разрабатывает новое приложение с мемами для подростков
Обновлено в 07:02
Спорт
Непряева стала серебряным призером в спринте лыжного Кубка мира
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
На Лолиту подали в суд из-за долга за ЖКХ
ТСЖ просит взыскать с певицы задолженность за управление, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги.
Обновлено в 06:41
Спорт
МОК обвинили в сокрытии доказательств непричастности россиян к допингу
Перед Олимпиадой в Пхенчхане Международный олимпийский комитет (МОК) пошел на нарушение процессуальных прав российских спортсменов, чтобы скрыть доказательства их непричастности к нарушению антидопинговых правил.
Обновлено в 07:27
Авто
Названы Топ-15 автомобилей, от которых не хотят избавляться владельцы
Лидером рейтинга стал Toyota Highlander: по статистике, 18,5% первых владельцев кроссовера не расстаются с ним более 15-ти лет.
Обновлено в 07:56
Общество
Школьник показал видео из самолета президента России
Обновлено в 11:21
Общество
Жителям Чечни списали долги за газ в размере 9 млрд рублей
По предоставленной информации, долг по счетам за газ составляет приблизительно девять миллиардов рублей.
Обновлено 17 января в 19:31