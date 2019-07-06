Футбол
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чемпионом АвстрииSoccer.ru 11:58
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:31, Вашингтон
Происшествия
В Москве в госпитале Бурденко произошло возгорание
Обновлено в 15:48
Политика
В Иране пригрозили захватом британского танкера
Иранский член совета Мохсен Резаи, который консультирует верховного лидера аятоллу Хаменеи, оставил в Твиттере предостерегающий комментарий: «Если Британия не выпустит иранский нефтяной танкер, то обязанность властей - захватить британский нефтяной танкер».
Обновлено вчера в 11:21
Политика
Порошенко снял наличными 34 миллиона долларов
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 10:32
Футбол
Аргентина – Чили. Месси получил красную карточку за стычку с Меделем
Форвард Лионель Месси сцепился с чилийским защитником Гари Меделем, в итоге оба футболиста получили красные карточки и отправили досматривать игру в подтрибунное помещение.
Обновлено в 16:05
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows образца 1985 года
Примечательно, что действие третьего сезона сериала как раз происходит в 1985 году, когда и был представлен Windows 1.0.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение
Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Политика
Церемония прощания с подводниками проходит в Петербурге
На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга в субботу, 6 июля, проходит церемония прощания с подводниками, погибшими на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 04:23
Футбол
Боярский: «Общее впечатление от игры „Зенита“ с „Локомотивом“ дает радость от российского футбола»
Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал поражение действующего чемпиона РПЛ от «Локомотива» (2:3) в матче за Суперкубок России.
Обновлено в 16:07
Происшествия
Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты
Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Всероссийскую диспансеризацию населения распорядился провести Медведев
Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.
Обновлено в 13:50
Здоровье
Собянин рассказал о непопулярных решениях властей
Для развития города властям приходится иногда принимать непопулярные решения.
Обновлено в 16:14
Происшествия
Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии арестована
Обновлено в 11:54
Происшествия
Семь россиян задержали в аэропорту мексиканского Канкуна
В аэропорту мексиканского города Канкун задержали семерых россиян, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посольство России в Мексике.
Обновлено в 15:39
Авто
Калифорнийцам запретили чинить собственные машины
Якобы химические вещества, применяемые в ремонте автомобилей, могут загрязнять почву и воду, тем самым пагубно влияя на здоровье калифорнийцев.
Обновлено в 05:00
Авто
УАЗ вспомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»
В группе УАЗ "Вконтакте" рассказали про нестандартную модификацию санитарной «Буханки».
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Елена Воробей оценила гонорар Максима Галкина за корпоратив
Известные по "Аншлагу" Елена Воробей, Клара Новикова и Геннадий Ветров получают за короткое выступление и ведение мероприятия 200 – 400 тысяч рублей, сообщается в материале.
Обновлено в 08:00
Футбол
«Реал» подтвердил трансфер Тео Эрнандеса в «Милан»
Обновлено в 13:01
Политика
Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Общество
В Вольске считают условия программы для молодых семей невыносимыми
Начальник УМХ не обозначил, что количество стоящих на очереди семей уменьшается не от полного удовлетворения потребностей в финансовом выражении, а от довольно жестких условий, применяемых к участникам программы.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Дочка Алсу Микелла Абрамова поменяла имидж
Преображение юной певицы оценили ее поклонники. Дочь Алсу, Микелла Абрамова, решила сменить имидж.
Обновлено в 09:23
Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока-2» через Трампа
Киев рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа, который "решит вопрос в пользу Украины" по "Северному потоку-2", заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 09:25
Политика
Концерт «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределенный срок
Выступление группы "А-Студио" в грузинском городе Батуми, запланированное на конец июля, перенесли на неопределенный срок, сообщил РИА Новости концертный директор коллектива Евгений Селезнев.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Шереметьево проверяют после сообщения об угрозе взрыва
Столичный аэропорт Шереметьево проверяют из-за анонимного предупреждения об угрозе взрыва.
Обновлено в 14:46
Авто
Поклонники Top Gear назвали 10 лучших машин Джереми Кларксона
Эксперты «За рулем» назвали десять лучших машин Кларксона.
Обновлено в 07:39
Политика
Демонстранты вновь устроили шествие в Тбилиси
Несколько сотен человек отправились к зданию парламента Грузии и дому основателя правящей партии «Грузинская мечта».
Обновлено в 14:48