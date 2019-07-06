Футбол

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Зальцбургом»ProstoProSport 12:25

Футболисты австрийского «Зальцбурга» в контрольном матче сыграли вничью с тульским «Арсеналом». Встреча, прошедшая в субботу в австрийском городе Миттерзилль, завершилась со счетом 1:1. У "канониров" в конце первого тайма мяч забил замбийский форвард Ламек Банда.
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Тульский «Арсенал» упустил победу в концовке матча с чемпионом Австрии

Sport24.ru12:00

«Арсенал» на последних минутах упустил победу в матче с «Зальцбургом»

Спорт-Экспресс12:03

Товарищеские матчи. «Арсенал» сыграл вничью с «Зальцбургом», «Крылья» победили «Целье»

Sports.ru04:25

«Арсенал» сыграл вничью с австрийской командой «Ред Булл»

Первый Тульский12:02

«Арсенал» — «Ред Булл Зальцбург»: прямая видеотрансляция матча

Sport.ru09:14

Футболисты тульского «Арсенала» сыграли вничью с чемпионом Австрии

Тульские новости11:55

Тульский «Арсенал» на 90-й минуте упустил победу в матче с «Зальцбургом»

Чемпионат11:55
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Футбол

Зенит — Локомотив 2:3

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Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.
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Украина получила первую партию нефти из США

На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
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В ремейке фильма «Маска» главную роль может исполнить женщина

Автор комикса о «Маске» Майк Ричардсон заявил о возможности создания ремейка популярного фильма в обновленной версии — главную роль здесь должна исполнить женщина.
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Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
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Выявлено новое опасное приложение для смартфонов

Специалисты по кибербезопасности обнаружили опасное приложение для смартфонов на Android.
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Вдова Марьянова Ксения Бик рассказала о борьбе за наследство актера

Ксения Бик пыталась помочь близким людям восстановить отношения, но сейчас уже сожалеет о таком поступке.
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Как обидчивость влияет на здоровье, рассказал психолог

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Мадридский футбольный клуб «Атлетико» договорился с лондонским «Челси» о приобретении испанского форварда Альваро Мораты.
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УАЗ напомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»

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Москва отреагировала на «менторские поучения» Вашингтона

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В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян

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Самоубийство Яковлева подтвердили в региональном правительстве

В правительстве региона подтвердили факт самоубийства главного федерального инспектора по Рязанской области Сергея Яковлева.
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В Сети показали цифровую приборную панель для LADA Vesta

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