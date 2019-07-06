Футбол
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Зальцбургом»ProstoProSport 12:25
Футболисты австрийского «Зальцбурга» в контрольном матче сыграли вничью с тульским «Арсеналом». Встреча, прошедшая в субботу в австрийском городе Миттерзилль, завершилась со счетом 1:1. У "канониров" в конце первого тайма мяч забил замбийский форвард Ламек Банда.
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