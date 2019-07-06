Футболисты австрийского «Зальцбурга» в контрольном матче сыграли вничью с тульским «Арсеналом». Встреча, прошедшая в субботу в австрийском городе Миттерзилль, завершилась со счетом 1:1. У "канониров" в конце первого тайма мяч забил замбийский форвард Ламек Банда.

Баскетбол Джимми Батлер и Мейерс Леонард стали игроками «Майами» Защитник Джимми Батлер и центровой Мейерс Леонард перешли в "Майами", сообщает официальный сайт клуба.

Транспорт В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Наука ИИ научился искать новые знания в миллионах научных публикаций Американские ученые создали приближенный к искусственному интеллекту алгоритм, который может анализировать миллионы научных статей и находить в них новые знания.

Происшествия Суд арестовал тетю избитой семилетней девочки из Ингушетии Суд в Ингушетии арестовал на два месяца тетю избитой семилетней девочки, сообщили РИА Новости в региональном Следственном комитете.

Происшествия При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.

Наука В Китае найдены древние деформированные черепа Археологами было найдено 25 скелетов, у каждого из которых был деформирован череп.

Политика В Грузии выразили надежду на продолжение торговых отношений с Россией Власти Грузии надеются, что Россия не станет вводить запрет на грузинскую продукцию и не прекратит торговые отношения с республикой.

Авто УАЗ вспомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку» В группе УАЗ "Вконтакте" рассказали про нестандартную модификацию санитарной «Буханки».

Шоу-бизнес Галкин стоит в пять раз дороже Петросяна Максиму Галкину за выступление на корпоративах, свадьбах и юбилеях платят в пять раз дороже, чем Евгению Петросяна.

Экономика Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.

Политика Украина получила первую партию нефти из США Украина получила первую в истории страны партию американской нефти. Об этом сообщила пресс-служба Одесского порта.

Происшествия В Москве столкнулись четыре автомобиля "Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице", - рассказал собеседник агентства.

Происшествия В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.

Политика СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.

Происшествия Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.

Происшествия Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.

Происшествия Один человек погиб и пятеро пострадали из-за ЧП на шахтах Польши Один рабочий погиб и пятеро получили травмы в результате ЧП на двух польских шахтах. Об этом сообщает Associated Press.

Общество «Ленинград» обвинили в распространении импотенции Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин обвинил группу «Ленинград» в распространении импотенции и демонстрации сатанинских ритуалов.

Шоу-бизнес Вдова Марьянова рассказала о последнем дне жизни мужа Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик стала гостьей программы «Далекие близкие» на канале «Россия-1».

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.

Политика В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ Ганжара подчеркнул, что Крым есть и будет частью России. Ранее сообщалось, что в ОБСЕ одобрили резолюцию против России из-за Крыма.

Армия и оружие Минобороны усилит группировку в подтопленных районах Иркутской области В Минобороны приняли решение усилить группировку вооруженных сил, работающую над устранением последствий паводка в Иркутской области.

Шоу-бизнес Пельш назвал неожиданную причину расставания Аршавина и Барановской В какой-то момент Пельш озвучил свою версию, почему рухнул брак Барановской и футболиста Аршавина.

Шоу-бизнес Валентина Рубцова рассказала, как похудела после родов Рубцова наслаждается материнством, но после родов столкнулась с проблемой лишнего веса.