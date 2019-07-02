«Арсенал» из Тулы провел очередной спарринг на сборе в Турции. Соперником российской команды стал чешский «Пршибрам».

Политика Среди погибших подводников оказались два Героя России В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.

Политика Трюдо рассказал, что в ходе G20 поговорил с Путиным об Украине Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке.

Технологии Россиянин получил три года тюрьмы за ссылки на программы для взлома Житель Костромы недолгое время вёл Telegram-канал с бесплатными ссылками на программы для взлома платёжного сервиса PayPal, интернет-магазина eBay и других ресурсов.

Общество Россиянин арендовал на день рождения телешоу «Форт Боярд» Иностранный бизнесмен арендовал на день своего рождения знаменитое французское телешоу «Форт Боярд».

Экономика ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие» Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».

Политика Лукашенко призвал белорусов выбирать между Россией и НАТО Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, страна будет вынуждена обратиться за помощью к НАТО или России, если население откажется защищать родину.

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

Кино Объявили перерыв: Команда сиквелов «Аватара» собралась за одним столом В настоящий момент съёмки проходят в Новой Зеландии и таким образом команда решила их отпраздновать.

Общество Осенняя погода ожидается в Москве на выходных Осенняя погода с затяжными дождями и похолоданием ожидается в Москве на предстоящих выходных, 6-7 июля, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Теннис Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.

Спорт WADA сочла «подозрительными» допинг-пробы 298 спортсменов РФ Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало пресс-релиз, в котором сообщается о проверке допинг-проб российских спортсменов.

Политика На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.

Политика В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.

Общество Подмосковье поможет семьям с небольшим достатком собрать детей в школу Власти Подмосковья помогут семьям с небольшим достатком собрать первоклассников в школу.

Происшествия В Москве на Ленинском проспекте двоих мужчин ранили ножом Два человека госпитализированы в результате конфликта на Ленинском проспекте в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

Общество Обнародовано расследование Ивана Голунова Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.

Происшествия Российский полковник полиции сбежала в Грузию Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».

Политика Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.

Происшествия Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.

Футбол Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.