Футбол

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Пршибрамом»Bookmaker-ratings.ru 13:44

«Арсенал» из Тулы провел очередной спарринг на сборе в Турции. Соперником российской команды стал чешский «Пршибрам».
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В Австрии завершился матч «Арсенала» против «Пшибрама»

Тульские новости12:24

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чешским «Пршибрамом» в контрольном матче

Sport24.ru12:51

Тульский «Арсенал» и чешский «Пршибрам» сыграли вничью на австрийских сборах

Тульская пресса13:24

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чешским «Пршибрамом»

Тульские Известия15:45

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Пршибрам»

Первый Тульский12:23

«Пршибрам» из Пршибрама: тульский «Арсенал» сыграет с чехами

Центр 71вчера в 08:14

Назван второй соперник «Арсенала» на австрийских сборах

Тульские СМИвчера в 02:18
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:15, Вашингтон
Политика

Среди погибших подводников оказались два Героя России

В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.
Обновлено в 13:47
Происшествия

Тело футболистки сборной Швейцарии Исмаили найдено на дне озера Комо

Обновлено в 15:00
Политика

Трюдо рассказал, что в ходе G20 поговорил с Путиным об Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке.
Обновлено в 15:41
Технологии

Россиянин получил три года тюрьмы за ссылки на программы для взлома

Житель Костромы недолгое время вёл Telegram-канал с бесплатными ссылками на программы для взлома платёжного сервиса PayPal, интернет-магазина eBay и других ресурсов.
Обновлено в 14:21
Общество

Россиянин арендовал на день рождения телешоу «Форт Боярд»

Иностранный бизнесмен арендовал на день своего рождения знаменитое французское телешоу «Форт Боярд».
Обновлено в 14:22
Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес

Борис Корчевников: «Я немного поправился, потому что лечился»

Обновлено в 07:00
Политика

Лукашенко призвал белорусов выбирать между Россией и НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, страна будет вынуждена обратиться за помощью к НАТО или России, если население откажется защищать родину.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Кино

Объявили перерыв: Команда сиквелов «Аватара» собралась за одним столом

В настоящий момент съёмки проходят в Новой Зеландии и таким образом команда решила их отпраздновать.
Обновлено в 11:30
Общество

Осенняя погода ожидается в Москве на выходных

Осенняя погода с затяжными дождями и похолоданием ожидается в Москве на предстоящих выходных, 6-7 июля, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено в 16:25
Футбол

Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»

Обновлено в 08:50
Теннис

Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.
Обновлено в 12:55
Спорт

WADA сочла «подозрительными» допинг-пробы 298 спортсменов РФ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало пресс-релиз, в котором сообщается о проверке допинг-проб российских спортсменов.
Обновлено в 11:54
Политика

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено в 08:29
Политика

В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро

Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Общество

Подмосковье поможет семьям с небольшим достатком собрать детей в школу

Власти Подмосковья помогут семьям с небольшим достатком собрать первоклассников в школу.
Обновлено в 10:19
Происшествия

В Москве на Ленинском проспекте двоих мужчин ранили ножом

Два человека госпитализированы в результате конфликта на Ленинском проспекте в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 15:22
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Российский полковник полиции сбежала в Грузию

Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
Общество

Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 17:25
Спорт

Баскетболистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Обновлено в 16:15
Здоровье

«Очень достойные результаты». Андрей Воробьев проверил работу КДЦ в Красногорске

Работу нового центра проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Обновлено в 10:00
Политика

Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту

На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
Обновлено в 16:45
Происшествия

Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы

При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 08:08
Футбол

Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы принял решение отправить под арест гражданина России Сергея Петушкова в связи с подозрением в государственной измене.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Пожар на складе хлебозавода в Иркутске локализован

Обновлено в 16:29
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