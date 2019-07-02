Футбол
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Пршибрамом»Bookmaker-ratings.ru 13:44
«Арсенал» из Тулы провел очередной спарринг на сборе в Турции. Соперником российской команды стал чешский «Пршибрам».
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:15, Вашингтон
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В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.
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Обновлено в 14:22
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Футбол
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Обновлено в 08:50
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Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона
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Спорт
WADA сочла «подозрительными» допинг-пробы 298 спортсменов РФ
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало пресс-релиз, в котором сообщается о проверке допинг-проб российских спортсменов.
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На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
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Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Общество
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Власти Подмосковья помогут семьям с небольшим достатком собрать первоклассников в школу.
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Происшествия
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Два человека госпитализированы в результате конфликта на Ленинском проспекте в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 15:22
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
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Обновлено в 13:04
Общество
Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 17:25
Здоровье
«Очень достойные результаты». Андрей Воробьев проверил работу КДЦ в Красногорске
Работу нового центра проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Обновлено в 10:00
Политика
Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту
На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
Обновлено в 16:45
Происшествия
Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы
При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 08:08
Футбол
Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России
Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.
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Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы принял решение отправить под арест гражданина России Сергея Петушкова в связи с подозрением в государственной измене.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Пожар на складе хлебозавода в Иркутске локализован
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