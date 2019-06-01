«Арсенал» из Тулы провел очередной спарринг на сборе в Турции. Соперником российской команды стал чешский «Пршибрам».

Происшествия 14 российских подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате Во время батиметрических измерений загорелся глубоководный аппарат, погибли 14 моряков-подводников, сообщает 2 июля пресс-служба Минобороны.

Политика Вице-президент США внезапно отменил визит в Нью-Гэмпшир Визит вице-президента США Майка Пенса в Нью-Гэмпшир неожиданно отменен, из-за непредвиденного события его попросили остаться в Вашингтоне.

Политика В Крыму назвали слова о силовом возвращении полуострова Украине фарсом Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал фарсом слова бывшего представителя президента Украины Бориса Бабина о силовом сценарии возвращения полуострова под юрисдикцию Киева.

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Армия и оружие Турция собралась покупать российские истребители Что касается российских боевых самолетов, то они станут альтернативой американским, пока Турция будет заниматься разработкой собственных истребителей и баллистических ракет.

Авто Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом» По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.

Политика Восьми украинским морякам предъявили обвинения Украинским морякам, задержанным осенью 2018 года за провокацию в Керченском проливе, начали предъявлять обвинения в окончательной редакции.

Армия и оружие СК возбудил дело после обстрела российских журналистов в Донбассе Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) после появившегося сообщения об обстреле украинскими силовиками съемочной группы ВГТРК на территории Донецкой народной республики.

Шоу-бизнес Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой Информация об увольнении начальника Рижского вокзала Москвы из-за машины Пугачевой на платформе не соответствует действительности.

Происшествия В Иркутской области четверых из 17 пропавших без вести нашли живыми Из 17 человек, которые числились пропавшими без вести из-за сильного паводка в Иркутской области, четверо найдены живыми.

Политика Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.

Футбол «Зенит» отозвал Полоза со сборов «Ростова» Согласно информации «Ростова», Полоз был отозван по распоряжению петербургского футбольного клуба «Зенит», которому ранее принадлежал полузащитник.

Общество В Германии Facebook оштрафовали на €2 млн Федеральное управление юстиции Германии оштрафовало компанию Facebook Ireland Limited, которая отвечает за работу компании Facebook за пределами США и Канады, на €2 млн за нарушение закона о защите социальных сетей.

Политика В Совете Европы подсчитали долги России Ранее сообщалось, что Россия заплатила заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год.

Общество 2 июля состоится полное солнечное затмение 2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.

Политика Лукашенко призвал в защите страны не рассчитывать на Россию Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика должна самостоятельно защищать суверенитет, а не рассчитывать на помощь России или НАТО.

Авто Названы трёхлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью Проведя собственное исследование среди среднеразмерных кроссоверов, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг моделей, которые лучше других сохраняют свою стоимость спустя три года после покупки.

Экономика ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие» Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».

Политика Анонсированы новые протесты на Майдане Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

Авто Названы 10 самых доступных автомобилей в России Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).

Футбол Стала известна дата презентации Гризманна в «Барселоне» Каталонская "Барселона" назначила дату официальной презентации по поводу подписания нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo.