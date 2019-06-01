Футбол

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Пршибрамом»Bookmaker-ratings.ru 13:44

«Арсенал» из Тулы провел очередной спарринг на сборе в Турции. Соперником российской команды стал чешский «Пршибрам».
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Назван второй соперник «Арсенала» на австрийских сборах

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В Австрии завершился матч «Арсенала» против «Пшибрама»

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Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Пршибрам»

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«Пршибрам» из Пршибрама: тульский «Арсенал» сыграет с чехами

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«Металлург» не забил пенальти и сыграл вничью с ДЮСШ-НИК

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Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чешским «Пршибрамом»

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Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Обновлено в 09:47
Общество

Осенняя погода ожидается в Москве на выходных

Осенняя погода с затяжными дождями и похолоданием ожидается в Москве на предстоящих выходных, 6–7 июля, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено в 16:25
Экономика

В Госдуму внесли законопроект об изменении статуса службы в ФССП

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий относить деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 16:28
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска

Обновлено в 19:43
Общество

Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.
Обновлено в 13:03
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:16
Происшествия

Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек

Количество жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек.
Обновлено в 08:15
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С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Политика

Посольство РФ в Чехии прокомментировало проблемы в авиасообщении

Согласно заявлению, посольство поддерживает настрой чешской стороны на урегулирование проблем, которые возникли в авиасообщении между Россией и Чехией.
Обновлено в 17:56
Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Общество

ЕСПЧ присудил семерым россиянам 75 тысяч евро

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобы семерых россиян из разных городов РФ на задержания в ходе протестных акций в 2006, 2007 и 2010 годах.
Обновлено в 06:54
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Здоровье

Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью

Малейшая инфекция могла привести к смерти пациентки. Пересадка костного мозга оказалась единственным способом спасти Лавгроув жизнь.
Обновлено в 19:02
Политика

Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение осенью инвестиционного форума по восстановлению Донбасса в Мариуполе.
Обновлено в 17:34
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на атомной подводной станции

Обновлено в 10:57
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Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс позвонил по телефону жительнице Канска, которой резко ответил утром, и извинился перед ней.
Обновлено в 08:29
Спорт

Столицей Всемирной летней универсиады 2023 года стал Екатеринбург

Обновлено в 05:19
Политика

Нино Катамадзе отказалась от концертов в России

Обновлено 30 июня в 11:37
Политика

На Майдане начались новые протесты

В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 18:32
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в столице Туниса

Обновлено в 19:00
Политика

Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено в 17:48
Наука

Новое свойство света обнаружили ученые

Обновлено в 12:20
Общество

Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб

Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Общество

В Санкт-Петербурге ливнем затопило шоссе под Володарским мостом

Сильнейший ливень вечером 2 июля 2019 года стал причиной потопа на шоссе в районе Володарского моста в Санкт-Петербурге, сообщают очевидцы в группе ВКонтакте «ДТ и ЧП|Санкт-Петербург».
Обновлено в 16:46
Общество

В России предложили поднять базовый оклад учителей до уровня МРОТ

Госдума направила вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением повысить начальный оклад учителей до минимального размера оплаты труда.
Обновлено в 06:55
Экономика

Российские компании уходят от налогов с помощью самозанятых

Отдельные российские компании нашли возможность экономить на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога.
Обновлено в 20:06
Происшествия

В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека

При столкновении четырёх легковых автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы два человека погибли, ещё пять человек, в том числе трое детей, пострадали.
Обновлено в 07:37
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Здоровье

В Калининграде в суши-баре отравились 13 человек

Одиннадцать человек госпитализированы в инфекционный стационар в Калининграде после употребления продукции суши-бара "Якитория".
Обновлено в 13:31
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