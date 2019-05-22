Тульский «Арсенал» сыграет в Лиге ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 13:29

Поздравляю от всей души всю Тулу!!! Вы заслужили этот праздник!!! Безумно горд и рад за вас,за нас всех!!!#АрсеналТулабойцы.

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