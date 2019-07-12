Футбол
Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Динамо»КП - Тула 07:31
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Для победителей приготовлены подарки - красно-желтая атрибутика «Арсенала». Год назад «Арсенал» в первом туре в Туле тоже играл с «Динамо» - 0:0. В заключительном туре РПЛ-2018/19 команды вновь сошлись на поле. Матч завершился со счетом - 3:3.
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