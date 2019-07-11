Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Динамо». Матч состоится 12 июля в 20.00 на Центральном стадионе.

Все про Спорт ру

Происшествия ЕСПЧ обязал власти выплатить пострадавшему от пыток россиянину €15 тыс Житель города Первоуральска Свердловской области Александр Васильев отсудил у российских властей через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) €15 тыс. за инцидент, произошедший с ним после ареста в 2014 году.

Шоу-бизнес Жена опубликовала фото Тарасова в инвалидной коляске Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко опубликовала в Instagram фото, на котором её муж, перенёсший операцию на ноге, сидит в инвалидном кресле с костылями.

Политика Послы G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко Послы стран G7 подвергли критике проект закона президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающего люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, под который подпадает, в частности, бывший украинский лидер Пётр Порошенко.

Политика Трамп заявил о смерти Шварценеггера Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.

Театры В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.

Происшествия Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

Политика Украинский телеведущий обматерил Путина Ведущий новостей украинского 24 канала Артем Овдиенко опубликовал в Facebook обращение к президенту России Владимиру Путину.

Политика В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского В Кремле считают очень важным сам факт первого разговора Путина и Зеленского, добавил Песков.

Политика В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.

Шоу-бизнес В Сети появился снимок юного Галкина с Пугачевой и Орбакайте На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой появился снимок, на котором можно увидеть молодого телеведущего Максима Галкина.

Наука Ученые: Механизмы регуляции сна рыб и наземных позвоночных совпадают Учёные из Стэнфордского университета (США), наблюдая активность мозга спящих рыб, устаовили деление их сна на фазы, аналогичные для млекопитающих.

Футбол Черышев подписал контракт с «Валенсией» 28-летний полузащитник сборной России Денис Черышев подписал с «Валенсией» контракт до июня 2022 года.

Происшествия В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.

Экономика В Госдуме оценили риск ухода Visa и MasterCard из России Поправки об обеспечении беспрерывности платежей не спровоцируют платёжные системы Visa и MasterCard прекратить работу в России.

Экономика Минстрой попросил 900 млн рублей на создание библиотеки типовых проектов Создание библиотеки позволит копировать не только сам типовой проект, но и его вариации в зависимости от особенностей региона и конкретных требований.

Политика Россия назвала новые санкции США бессмысленными «Вашингтонским политикам пора задуматься, стоит ли продолжать бессмысленные санкционные меры, которые не только демонстрируют всему миру их неспособность повлиять на Москву, но и вредят собственным избирателям», — говорится в заявлении на официальном сайте МИД России.

Происшествия Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.

Армия и оружие Разработчик рассказал о важности экраноплана для спасения космонавтов Спасательный экраноплан для обеспечения безопасности пилотируемых пусков с космодрома Восточный должен иметь водоизмещение не менее 500 тонн, заявил РИА Новости в пятницу председатель совета директоров Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях (СПК) Георгий Анцев.

Недвижимость Россиянам пообещали по 28 квадратных метров жилья Как отмечают аналитики, за пять лет уровень обеспеченности граждан жильем повысится на 2,5 квадратного метра (в 2018-м на человека приходилось 25,1 «квадрата»).

Политика Bloomberg: Кремль может провести парламентскую реформу для сохранения Путина у власти Один из источников Bloomberg констатировал, что реформа будет проведена перед парламентскими выборами, запланированными на 2021 г. Она даст Путину полный контроль над Госдумой за три года до окончания его срока, отметил собеседник агентства.