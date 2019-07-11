Футбол
Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Динамо»КП - Тула 07:31
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Динамо». Матч состоится 12 июля в 20.00 на Центральном стадионе.
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