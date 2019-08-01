Футбол
Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» в ответном матче Лиги ЕвропыЦентр 71 02:34
1 августа тульские оружейники сразятся с бакинским «Нефтчи» в ответном матче Лиги Европы. Туляки уже прибыли в Баку и успели провести предматчевую тренировку.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:50, Ашберн
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