Футбол
Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» в Лиге ЕвропыРадио Зенит 01:53
Матчи второго раунда квалификации Лиги Европы пройдут 25 июля и 1 августа. Напомню, что тульский «Арсенал» сыграет в еврокубках впервые в своей истории.
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Соперником тульского «Арсенала» в Лиге Европы станет бакинский «Нефтчи»
Тульские новостивчера в 15:40
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