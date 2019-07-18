Матчи второго раунда квалификации Лиги Европы пройдут 25 июля и 1 августа. Напомню, что тульский «Арсенал» сыграет в еврокубках впервые в своей истории.

Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» в Лиге Европы

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