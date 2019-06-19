Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» или «Сперанцей» в Лиге ЕвропыМатч ТВ 08:16

Коллектив Игоря Черевченко во 2-м раунде сыграет с победителем противостояния в 1-м раунде «Нефтчи» (Азербайджан) — «Сперанца» (Молдавия). Матчи 2-го раунда пройдут 25 июля (в Туле) и 1 августа (на выезде).

Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» или «Сперанцей» в Лиге Европы

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