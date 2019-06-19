Футбол

Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» или «Сперанцей» в Лиге ЕвропыМатч ТВ 08:16

Коллектив Игоря Черевченко во 2-м раунде сыграет с победителем противостояния в 1-м раунде «Нефтчи» (Азербайджан) — «Сперанца» (Молдавия). Матчи 2-го раунда пройдут 25 июля (в Туле) и 1 августа (на выезде).
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Известны вероятные соперники тульского «Арсенала» в одном из раундов Лиги Европы

Первый Тульский07:31

Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» или «Сперанцей» в Лиге Европы

Матч ТВ08:16

Тульский «Арсенал» узнал возможного соперника по второму квалификационному раунду ЛЕ

ТАСС08:29

Жеребьевка Лиги Европы: «Эспаньол», «Рома», «Вулверхэмптон» и клуб Комличенко узнали соперников

Спорт-Экспресс08:39

«Арсенал» может дебютировать в Лиге Европы матчем против «Нефтчи»

Советский спорт10:36

Тульский «Арсенал» сегодня узнает соперника по квалификации Лиги Европы

Газета.Ru00:10

«Арсенал» узнает соперника по Лиге Европы 19 июня. На жеребьевку поедут Балашов и Рудаков

Тульская прессавчера в 01:20
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Музыка

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Наука

Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США

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Политика

Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы

В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США

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Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
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Политолог Соловей заявил об уходе из МГИМО по «политическим причинам»

Профессор МГИМО политолог Валерий Соловей на своей странице в Facebook написал, что увольняется из вуза по собственному желанию по политическим причинам.
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Армия и оружие

ВМС США представили «доказательство» атаки Ирана в Оманском заливе

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Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Обновлено вчера в 21:09
Общество

В Крыму за 25 млрд рублей восстановят водохранилище

Как сообщил генеральный директор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов, на реконструкцию объекта, расположенного возле села Скворцово, необходимо 25 млрд рублей: на углубление водохранилища, гидроизоляцию и замену трубы, которая связывает его с Симферополем.
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Peugeot официально представила миниатюрный паркетник Peugeot 2008 новой генерации.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Экономика

В России повысят «обидное» пособие на детей в 50 рублей

Повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет до уровня прожиточного минимума в регионе предложило правительство России.
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Общество

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
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Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
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Экономика

Рост ВВП Украины в I квартале составил 2,5%

Рост экономики Украины в I квартале 2019 года составил 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Последнее желание: Больная раком Яковлева обратилась к поклонникам

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Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
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В Минобороны назвали сроки создания новейших ЗПРК «Панцирь-СМ»

В апреле Воздушно-космические силы испытали «Панцирь-СМ» против квадрокоптеров.
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Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой

Четыре человека пострадали при столкновении двух легковушек и маршрутки в Красносельском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
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«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил сообщение о том, что правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.
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В Сбербанке заявили о 12 хакерских атаках во время киберучений

Хакеры совершили 12 реальных DDoS-атак на сайт проекта по международным киберучениям Cyber Polygon во время испытаний, сообщил RNS заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 11:23
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