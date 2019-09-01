Футбол

Тульская прессаТульская прессаТульский «Арсенал» сыграет с ЦСКА 1 сентября

Арсенал (Тула) — ЦСКА
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Арсенал (Тула)
Вратарь
36
Михаил Левашов
  
Защитник
6
Максим Беляев
  
8
Гия Григалава
  
9
Кирилл Комбаров
  
21
Виктор Альварес
  
Полузащитник
11
Сергей Ткачев
  
20
Горан Чаушич
  
23
Игорь Горбатенко
  
27
Александр Ломовицкий
  
Нападающий
22
Даниил Лесовой
  
48
Евгений Луценко
  
ЦСКА
Вратарь
35
Игорь Акинфеев
  
Защитник
2
Марио Фернандес
  
27
Седрик Гогуа
  
78
Игорь Дивеев
  
Полузащитник
7
Ильзат Ахметов
  
8
Никола Власич
  
23
Хердюр Магнуссен
  
29
Яка Бийол
  
98
Иван Обляков
  
Нападающий
9
Федор Чалов
  
В воскресенье, 1 сентября, в Туле встретятся местный "Арсенал" и московский ЦСКА. Матч восьмого тура Премьер-лиги пройдет на Центральном стадионе Тулы в 16:30. Судить матч будет Евгений Турбин, ассистенты: Дмитрий Жвакин, Алексей Ширяев, резервный судья Сергей Куликов.
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