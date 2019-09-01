Футбол
Тульская прессаТульский «Арсенал» сыграет с ЦСКА 1 сентября
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Арсенал (Тула)
|Вратарь
36
|Защитник
6
8
9
21
|Полузащитник
11
20
23
27
|Нападающий
22
48
ЦСКА
|Вратарь
35
|Защитник
2
27
78
|Полузащитник
7
8
23
29
98
|Нападающий
9
В воскресенье, 1 сентября, в Туле встретятся местный "Арсенал" и московский ЦСКА. Матч восьмого тура Премьер-лиги пройдет на Центральном стадионе Тулы в 16:30. Судить матч будет Евгений Турбин, ассистенты: Дмитрий Жвакин, Алексей Ширяев, резервный судья Сергей Куликов.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:05, Вашингтон
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