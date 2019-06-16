Футбол

Тульский «Арсенал» сообщил о трансфере ЛуценкоRT на русском 13:47

Бывший форвард московского «Динамо» Евгений Луценко подписал контракт с тульским «Арсеналом». Как сообщает официальный сайт «Арсенала», клуб усилился нападающим Евгением Луценко.
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Луценко перешел в тульский «Арсенал»

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«Арсенал» объявил о переходе экс-форварда «Динамо» Луценко

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