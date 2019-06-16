Футбол
Тульский «Арсенал» сообщил о трансфере ЛуценкоRT на русском 13:47
Бывший форвард московского «Динамо» Евгений Луценко подписал контракт с тульским «Арсеналом». Как сообщает официальный сайт «Арсенала», клуб усилился нападающим Евгением Луценко.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:31, Вашингтон
Происшествия
Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны
Обновлено в 06:10
Политика
Болтон обвинил Венесуэлу в заключении оборонного контракта с Россией
Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что глава Венесуэлы Николас Мадуро заключил с российской стороной оборонную сделку на сумму $209 млн.
Обновлено в 11:19
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Авто
Как завести машину, если села батарейка в брелке
Каждый водитель может столкнуться с ситуацией, когда батарейка на ключе от автомобиля сядет, а приобрести новую нету возможности.
Обновлено в 11:03
Происшествия
В Крыму погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 06:00
Религия
Почему церковь не ошибается, объяснил патриарх Кирилл
Обновлено в 07:57
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Футбол
Буффон рассказал, почему ушел из «ПСЖ»
Обновлено в 05:40
Футбол
Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче Кубка Америки
Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этап Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:58
Политика
В Кремле рассказали о подходах Путина в отношении Украины
Президент России Владимир Путин занимает "выжидательную" позицию по Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 11:02
Политика
Молдавского политика Ренато Усатого задержали при въезде в страну
Экс-мэра молдавского города Бельцы и лидера «Нашей партии» Ренато Усатого задержали на таможне при въезде в Молдавию.
Обновлено в 10:44
Авто
Mazda выпустит свой первый электромобиль уже в 2020 году
Как рассказал в интервью с зарубежными журналистами гендиректор Mazda Акира Марумото, первый электромобиль бренда выйдет уже в 2020 году.
Обновлено в 12:09
Спорт
Сборная России разгромила Словакию в отборочном матче Евро-2020
Мужская сборная России по гандболу одержала победу над командой Словакии в последнем отборочном матче чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 13:42
Спорт
Российские волейболисты уступили иранцам в Лиге наций
Встреча пройдет в бразильском городе Куяба. Россияне занимают второе место в турнирной таблице Лиги наций, набрав 20 очков.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
Появилось видео новой модификации ЗРК «Сосна»
В Сети появилось видео новой модификации зенитного ракетного комплекса «Сосна».
Обновлено в 05:53
Политика
Помпео заявил о наличии разведданных об «атаке Ирана» на танкеры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.
Обновлено в 11:04
Общество
Склон «Волгоград Арены» размыло после дождя
Склон у стадиона «Волгоград Арена» размыло после дождя из-за того, что ливневая канализация не справилась с нагрузкой.
Обновлено в 13:20
Космос
Саранские студенты вышли на связь с космосом
В столице Мордовии учащиеся Саранского политехнического техникума поговорили в прямом эфире по радиосвязи с российскими космонавтами на Международной космической станции.
Обновлено вчера в 10:16
Футбол
Хабиб заставил болельщика «Барселоны» сказать «Hala Madrid»
Обновлено в 13:03
Политика
Лолита ответила на скандал с шуткой о Крыме
Напомним, Никитенко вспомнила старую шутку Александра Цекало, которая прозвучала в новогодней программе 1999 года.
Обновлено в 02:59
Политика
В Гонконге возобновилась многотысячная акция протеста
В минувшую среду в Гонконге прошла очередная многотысячная акция протеста жителей против поправок к закону об экстрадиции, в ходе которой произошли столкновения полиции с протестующими.
Обновлено в 05:47
Гаджеты
Компания Cellebrite заявила, что теперь они могут разблокировать любой iPhone или iPad
В описании продукта говорится, что теперь инструмент может разблокировать любое устройство iOS, к которым требуется доступ правоохранительных органов, в том числе работающие с iOS 12.3, вышедшем всего месяц назад.
Обновлено в 09:44
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09
Игры
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Красавица-дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя вышла в свет
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя растет настоящей красавицей. 14-летняя Дева Кассель вышла в свет и сразу привлекла к себе внимание.
Обновлено в 08:23