Тульский «Арсенал» сообщил о трансфере ЛуценкоRT на русском 13:47

Бывший форвард московского «Динамо» Евгений Луценко подписал контракт с тульским «Арсеналом». Как сообщает официальный сайт «Арсенала», клуб усилился нападающим Евгением Луценко.

Политика Болтон обвинил Венесуэлу в заключении оборонного контракта с Россией Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что глава Венесуэлы Николас Мадуро заключил с российской стороной оборонную сделку на сумму $209 млн.

Кино Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык» Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

Авто Как завести машину, если села батарейка в брелке Каждый водитель может столкнуться с ситуацией, когда батарейка на ключе от автомобиля сядет, а приобрести новую нету возможности.

Происшествия Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.

Общество Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.

Происшествия В центре Киева прогремел мощный взрыв В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».

Футбол Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче Кубка Америки Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этап Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".

Политика В Кремле рассказали о подходах Путина в отношении Украины Президент России Владимир Путин занимает "выжидательную" позицию по Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Молдавского политика Ренато Усатого задержали при въезде в страну Экс-мэра молдавского города Бельцы и лидера «Нашей партии» Ренато Усатого задержали на таможне при въезде в Молдавию.

Авто Mazda выпустит свой первый электромобиль уже в 2020 году Как рассказал в интервью с зарубежными журналистами гендиректор Mazda Акира Марумото, первый электромобиль бренда выйдет уже в 2020 году.

Спорт Сборная России разгромила Словакию в отборочном матче Евро-2020 Мужская сборная России по гандболу одержала победу над командой Словакии в последнем отборочном матче чемпионата Европы-2020.

Спорт Российские волейболисты уступили иранцам в Лиге наций Встреча пройдет в бразильском городе Куяба. Россияне занимают второе место в турнирной таблице Лиги наций, набрав 20 очков.

Армия и оружие Появилось видео новой модификации ЗРК «Сосна» В Сети появилось видео новой модификации зенитного ракетного комплекса «Сосна».

Политика Помпео заявил о наличии разведданных об «атаке Ирана» на танкеры Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.

Общество Склон «Волгоград Арены» размыло после дождя Склон у стадиона «Волгоград Арена» размыло после дождя из-за того, что ливневая канализация не справилась с нагрузкой.

Космос Саранские студенты вышли на связь с космосом В столице Мордовии учащиеся Саранского политехнического техникума поговорили в прямом эфире по радиосвязи с российскими космонавтами на Международной космической станции.

Политика Лолита ответила на скандал с шуткой о Крыме Напомним, Никитенко вспомнила старую шутку Александра Цекало, которая прозвучала в новогодней программе 1999 года.

Политика В Гонконге возобновилась многотысячная акция протеста В минувшую среду в Гонконге прошла очередная многотысячная акция протеста жителей против поправок к закону об экстрадиции, в ходе которой произошли столкновения полиции с протестующими.

Гаджеты Компания Cellebrite заявила, что теперь они могут разблокировать любой iPhone или iPad В описании продукта говорится, что теперь инструмент может разблокировать любое устройство iOS, к которым требуется доступ правоохранительных органов, в том числе работающие с iOS 12.3, вышедшем всего месяц назад.

Игры На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».