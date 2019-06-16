Футбол

Тульский «Арсенал» сообщил о трансфере ЛуценкоRT на русском 13:47

Бывший форвард московского «Динамо» Евгений Луценко подписал контракт с тульским «Арсеналом». Как сообщает официальный сайт «Арсенала», клуб усилился нападающим Евгением Луценко.
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Экс-форвард «Динамо» Луценко: «Переход в тульский „Арсенал“ для меня — шаг вперед»

Sport24.ru15:20

Тульский «Арсенал» подписал бывшего нападающего «Динамо» и «Ростова»

Матч ТВ13:25

Новичок тульского «Арсенала» Евгений Луценко ранее дважды отказывался от перехода в стан «канониров»

Тульские новости15:40

Луценко рассказал, почему решил перейти в «Арсенал»

Спорт-Экспресс15:16

Тульский «Арсенал» заключил контракт с первым новичком

Тульские Известия13:52

Луценко перешел в тульский «Арсенал»

Советский спорт13:37

Тульский «Арсенал» объявил о переходе Луценко

Чемпионат13:20
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Общество

Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят

Обновлено вчера в 15:39
Политика

В ДНР установили организаторов убийства Захарченко

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) установили организаторов убийства первого главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 15:51
Гаджеты

Слайдер Xiaomi Mi Mix 3 серьезно подешевел до 332 долларов

Подешевеет ли устройство на российском рынке сейчас неизвестно.
Обновлено в 15:08
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено в 07:50
Спорт

Территорию рядом со стадионом «Волгоград Арена» вновь размыло ливнем

В Волгограде вновь возникла проблема с территорией рядом со стадионом «Волгоград Арена».
Обновлено в 12:35
Общество

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве

В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 07:16
Музыка

Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ

Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 13:35
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Политика

Евросоюз предупредил о риске просчёта при оценке ЧП в Оманском заливе

Существует высокий риск просчёта при оценке ситуации в Оманском заливе, где произошла атака на танкеры.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без электричества

Обновлено в 08:34
Футбол

Сарри стал главным тренером «Ювентуса»

Обновлено в 09:35
Происшествия

В Башкирии в результате ДТП погиб ребенок

Автомобили Volkswagen и Skoda столкнулись в воскресенье на автодороге в Башкирии, в результате ДТП погиб 11-летний ребенок, еще семь человек, в том числе двое детей, госпитализированы.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие

Военные Латвии обнаружили российский корабль у своих границ

О приближении российского боевого корабля к границе Латвии 16 июня сообщила пресс-служба военного ведомства страны на своей странице в Twitter.
Обновлено в 08:45
Общество

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

Обновлено в 05:44
Здоровье

Минздрав: около 80% женщин идут на роды нездоровыми

Обновлено в 07:41
Культура

Появилось видео ограбления магазина Томом Хэнксом

Обновлено в 14:27
Политика

В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими

"Дуда пытается убедить Трампа в том, что США вполне могут рассчитывать на сражение с русскими до последнего поляка, и в этом самопожертвовании собственным населением Дуда готов идти до конца, ведь он смелый парень, что, как ему кажется, должно понравиться Трампу", - отметил эксперт.
Обновлено в 09:50
Футбол

Погба подтвердил, что может покинуть «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил, что может покинуть английский клуб.
Обновлено в 06:18
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»

Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Гаджеты

Cellebrite теперь может взламывать любые версии iPhone или iPad

Новая разработка специалистов способна не только взламывать новые iPhone и iPad с iOS 12.3, но также извлекать файлы из смартфонов под управлением Android.
Обновлено в 15:56
Политика

Саакашвили предложил перенести украинский админцентр за пределы Киева

Михаил Саакашвили, бывший глава Одесской области заявил, хочет, чтобы на Украине перенесли административный центр из Киева.
Обновлено в 15:59
Происшествия

В Дагестане детей кормили пальмовым маслом вместо сливочного

В ходе проведения совместно с УФСБ РФ по республике Дагестан оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в период с 2016 по 2018 годы под видом сливочного масла в школьные и дошкольные образовательные учреждение осуществлялась поставки продукта с наличием пальмового масла, вредного для организма и значительно дешевого по стоимости.
Обновлено в 07:21
Спорт

Россия проиграла Ирану, потерпев второе поражение в Лиге наций

Волейболисты сборной России проиграли команде Ирана в матче третьего этапа Лиги наций.
Обновлено в 12:14
Политика

Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»

Слова помощника президента США Джона Болтона о «контракте» венесуэльского президента Николаса Мадуро с Россией являются выдумкой, заявил российский посол в Венесуэле Владимир Заемский.
Обновлено в 14:26
Армия и оружие

В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии

В Сети опубликовали видео танкового боя между Т-55 сил Правительства национального согласия и такой же боевой машиной Ливийской национальной армии маршала Хафтара.
Обновлено в 14:21
Происшествия

В Крыму погиб спортсмен из Мурманска

Обновлено в 06:00
Культура

Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»

Бывший директор Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) Игорь Грамоткин раскритиковал американский сериал «Чернобыль» за обилие алкоголя в кадре.
Обновлено вчера в 15:51
Политика

Израиль назвал будущее поселение на Голанах в честь Трампа

Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес

Красавица-дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя вышла в свет

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя растет настоящей красавицей. 14-летняя Дева Кассель вышла в свет и сразу привлекла к себе внимание.
Обновлено в 08:23
Автоспорт

Фернандо Алонсо стал двукратным победителем гонки «24 часа Ле-Мана»

Экипаж команды Toyota в составе Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы стал победителем гонки «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:32
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