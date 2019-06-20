Футбол

Тульский «Арсенал» разгромно проиграл «Авангарду»Тульские новости 11:54

Сегодня, 20 июня, тульский "Арсенал" сыграл товарищеский матч. Соперником "канониров" стал "Авангард" из Курска.
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Тульский «Арсенал» потерпел разгром в товарищеском матче с курским «Авангардом»

Чемпионат11:52

Тульский «Арсенал» разгромно проиграл «Авангарду» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс12:01

«Авангард» разгромил тульский «Арсенал»

Матч ТВ11:58

«Арсенал» со счетом 0:4 проиграл «Авангарду» в контрольном матче

Sport24.ru11:58

Тульский «Арсенал» по-крупному проиграл «Авангарду»

Первый Тульский12:15

Курский «Авангард» разгромил тульский «Арсенал» со счётом 0:4

MySLO.ru12:23

Тульский «Арсенал» разгромно проиграл «Авангарду»

Тульские новости11:54
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Политика

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К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
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С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.
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В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
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Кудряшов покидает турецкий клуб «Истанбул Башакшехир»

Отмечается, что турецкий клуб также покинули защитник Сердар Таски, выступавший за московский "Спартак", и форварды Риад Байич и Эммануэль Адебайор.
Обновлено в 13:06
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Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено в 06:45
Происшествия

В Вологде два подростка на скутере насмерть разбились об КамАЗ

В Вологде на Московском шоссе столкнулись скутер "Ирбис", на котором ехали два подростка, и грузовой автомобиль КамАЗ.
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Политика

Отголоски прошлого: как зародилась Вологодская область

История возникновения Вологодской области не имеет четких временных границ.
Обновлено в 10:43
Транспорт

Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
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Шоу-бизнес

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Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон и нынешний министр иностранных дел Джереми Хант вышли в финальный раунд борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьера страны, следует из результатов пятого тура голосования, в котором участвовали депутаты-тори из Палаты общин.
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Скандал вызвало проведение сессии МАП в зале заседаний грузинского парламента, во время которой российский депутат Сергей Гаврилов сидел в кресле спикера парламента Грузии.
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Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
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Армия и оружие

Иран сбил беспилотник США над Персидским заливом

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Путин назвал безобразием ситуацию с вывозом мусора в России

Президент РФ Владимир Путин назвал безобразием ситуацию с вывозом мусора в нескольких регионах РФ.
Обновлено в 06:07
Футбол

Виталий Семакин: «„Чайка“ не останется в ПФЛ после скандала с договорным матчем»

Старший тренер «Чайки» Виталий Семакин после товарищеского матча с «Краснодаром» (2:2) прокомментировал последствия скандала, связанного с договорным характером встречи коллектива из Песчанокопского с новороссийским «Черноморцем».
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В Ростовской области три подростка до смерти избили мужчину

Правоохранители задержали трех подростков и 47-летнего мужчину, которые, по версии следствия, до смерти избили жителя Азова, сообщает управление СК по Ростовской области.
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Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.
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Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов

Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
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Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю

Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.
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