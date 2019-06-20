Футбол

Тульский «Арсенал» разгромно проиграл «Авангарду»Тульские новости 11:54

Сегодня, 20 июня, тульский "Арсенал" сыграл товарищеский матч. Соперником "канониров" стал "Авангард" из Курска.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Арсенал» со счетом 0:4 проиграл «Авангарду» в контрольном матче

Sport24.ru11:58

Курский «Авангард» разгромил тульский «Арсенал» со счётом 0:4

MySLO.ru12:23

Тульский «Арсенал» разгромно проиграл «Авангарду» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс12:01

Тульский «Арсенал» разгромлен «Авангардом» из Курска - 0:4

Молодой коммунар15:54

Тульский «Арсенал» по-крупному проиграл «Авангарду»

Первый Тульский12:15

Тульский «Арсенал» разгромно проиграл «Авангарду»

Тульские новости11:54

20 июня тульский «Арсенал» сыграет товарищеский матч с курским «Авангардом»

КП - Тула02:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:12, Вашингтон
Политика

Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси

Обновлено в 18:10
Шоу-бизнес

Больная раком звезда «Чародеев» отыграла последний спектакль

Обновлено в 01:34
Политика

Президент Грузии обвинила Россию в массовых беспорядках в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очень большим преступлением» массовый митинг, который произошел сегодня вблизи парламента в Тбилиси.
Обновлено в 18:26
Происшествия

У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

Обновлено в 11:29
Происшествия

Суд в Москве арестовал предпринимателя Бойко-Великого

Басманный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя Василия Бойко-Великого, которого подозревают в растрате средств банка «Кредитный экспресс».
Обновлено в 13:16
Политика

Трамп объяснил атаку Ирана на американский беспилотник

Иран мог сбить американский военный беспилотник по ошибке, но США этого не потерпят.
Обновлено в 13:26
Общество

Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю

Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок

"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:18
Спорт

Российские саблистки завоевали золото на ЧЕ по фехтованию

Обновлено в 13:55
Технологии

Произошёл сбой в работе Facebook Messenger

Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Кино

Филипп Киркоров может сняться в фильме «Последний богатырь-2»

Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова из-за беременности боится заходить в океан

Беременная модель Анастасия Решетова посредством сети Instagram рассказала фолловерам о боязни заходить в океан.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес

Дарья Мороз снялась обнаженной в компании неизвестного мужчины

Звезда, долгое время носившая экстремально короткую стрижку, предстала абсолютно обнаженной в новом романтическом образе в компании неизвестного мужчины.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Ксения Бородина поссорилась с мужем

Ведущая демонстрирует идиллию в отношениях с супругом, но на днях пользователи усомнились в том, что у Ксении Бородиной и Курбана Омарова все гладко.
Обновлено в 10:00
Футбол

Исполком РФС 26 июня обсудит вопрос изменения лимита на легионеров

Стала известна повестка дня очередного заседания исполкома РФС, которое пройдет 26 июня.
Обновлено в 13:58
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» прошел Панамский канал

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" вышел в Карибское море, преодолев Панамский канал, сообщил начальник пресс-службы Севфлота капитан первого ранга Вадим Серга.
Обновлено 18 июня в 04:27
Футбол

Чех в ближайшее время займет пост технического директора «Челси»

По информации Sky Sports, 37-летний чех в ближайшее время будет назначен на пост технического директора «синих».
Обновлено в 17:39
Экономика

Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты

На свой заработок пожаловался и пожарный в видеообращении: по словам мужчины, из-за низкой зарплаты, людям его профессии приходится работать на нескольких работах.
Обновлено в 05:31
Общество

«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников

Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Политика

Путин выступил с обращением к выпускникам российских школ

Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и началом взрослой жизни, пожелав им выбрать профессии по душе.
Обновлено в 18:25
Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Шура пожаловался Ивлеевой на алкоголизм Хлебниковой

Певец Шура на шоу Анастасии Ивлеевой рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием и о том, что уверен: к болезни привели злоупотребление алкоголем и наркотиками.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина

В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Политика

ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным

Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.
Обновлено в 01:41
Общество

Экономист объяснил, какие нацпроекты дадут немедленный результат, а каким необходимо время

Экономист и политолог Александр Дудчак пояснил в разговоре с корреспондентом «Слово и Дело», что если эффект от одних Нацпроектов действительно можно почувствовать уже сейчас, то положительные результаты от других нужно будет подождать хотя бы пару лет.
Обновлено в 13:06
Авто

Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. Power

Обновлено в 14:56
Политика

Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву

Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.
Обновлено в 09:53
Космос

С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5

Обновлено в 18:21
Кино

Актер Том Фелтон рассказал о влечении Гарри Поттера к Драко Малфою

Британский актер Том Фелтон, известный по роли злодея Драко Малфоя в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, рассказал о том, какие чувства его персонаж испытывал к главному герою.
Обновлено в 14:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное