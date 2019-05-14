Футбол
Тульский «Арсенал» прошел лицензирование УЕФАSport24.ru 05:57
Тульский «Арсенал» прошел процедуру лицензирования в РФС для участия в сезоне-2019/20. Лицензия дает право играть как во внутренних соревнованиях, так и в еврокубках.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде советских граждан во время ВОВ
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту геноцида мирный жителей Новгородской и Псковской областей в 1942-1943 годах.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за совершение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ДТП, в результате которых пострадали или погибли люди.
Обновлено в 07:50
Футбол
В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры
В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Самолет Utair с неполадками с шасси благополучно сел во Внуково
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Utair, у которого после вылета из Москвы в Милан возникли проблемы с шасси, благополучно сел во Внуково, сообщили ТАСС в пресс-службе Utair во вторник.
Обновлено в 07:24
Здоровье
В алтайской молочной продукции нашли повышенное содержание иранского свинца
Как пишут «Новости Горного Алтая», в них выявлено превышение содержания свинца в продукции, поставляемой из Ирана и используемой рядом предприятий Алтайского края.
Обновлено в 05:48
Общество
В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками
В УФСИН России по Республике Бурятия прокомментировали клип с участием сотрудников управления, размещённый в Instagram.
Обновлено в 06:37
Происшествия
СК выяснит, получала ли пациентка частной клиники в Москве ожоги
По данным Ивановой, во вторник в эфире одного из телеканалов был показан сюжет о женщине, которая в одной из частных московских клиник получила ожоги лица, шеи и кистей рук различной степени тяжести.
Обновлено в 07:44
Политика
США обвинили Иран в причастности к взрывам на танкерах в ОАЭ
Американские следователи пришли к выводу, что Иран или поддерживающие его стороны якобы причастны к серии взрывов в порту Фуджейра в территориальных водах ОАЭ.
Обновлено в 04:59
Экономика
Самый дорогой кофе в США стоит $75 за чашку
Самая дорогая чашка кофе в США стоит $75. Напиток продаётся в Сан-Франциско в штате Калифорния.
Обновлено в 05:10
Происшествия
На Аляске столкнулись два самолета, есть жертвы
На Аляске два гидросамолета столкнулись в воздухе. По последним данным, пять человек погибли, десять ранены.
Обновлено в 04:47
Политика
Представитель Зеленского анонсировал отставку главы МИД Украины
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам — Дмитрий Разумков — анонсировал отставку министра иностранных дел страны Павла Климкина.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
Росконтроль призвал не пить молоко двух российских брендов
Росконтроль проверил молоко семи торговых марок. Две из них попали в «черный список».
Обновлено в 05:28
Авто
Renault объявила цены на «каблучок» Dokker Stepway
Компания Renault начала прием заказов в России на новый «внедорожный» фургон Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 05:50
Кино
В новой серии «Игры престолов» нашли киноляп
Среди промокадров к пятой серии последнего сезона фанаты обнаружили фото, на котором персонаж Джейме Ланнистер обнимает свою возлюбленную Серсею двумя руками.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Одна из ключевых свидетельниц по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина находится в больнице в критическом состоянии после падения из окна гостиницы в Праге, передаёт 13 мая «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 15:41
Культура
Актер Никита Панфилов отказался ехать в Крым ради Украины
Обновлено в 07:25
Авто
Citroen представил концепт электрокара на выставке во Франции
Концепт получил имя Citroen 19_19 и представляет собой электрокар, созданный для дальних путешествий.
Обновлено вчера в 10:16
Общество
Милонов предложил включить в трудовой день время на дорогу до работы
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что направил министру труда России Максиму Топилину обращение с предложением включить один час на дорогу до работы в восьмичасовой трудовой день.
Обновлено в 07:59
Игры
Продажи игр серии Borderlands превысили 43 миллиона копий
Общее количество всех проданных копий игр достигло внушительного показателя 43 миллиона.
Обновлено в 07:43
Технологии
Турки обнаружили трещины в фундаменте АЭС «Аккую». Ее строит «Росатом»
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Ксения Бородина: «Курбан за меня всех порвет»
Курбан и Ксения посещают Санкт-Петербург примерно два раза в год.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Красноярске дети получили ожоги глаз на занятии по гимнастике
В Красноярске следователи устанавливают обстоятельства получения ожогов глаз детьми на занятии по художественной гимнастике.
Обновлено в 06:31
Гаджеты
Lenovo представила прототип компьютера с гибким экраном
Ранее компания Samsung представила гибкий экран для Infinity Flex на ежегодной конференции в Сан-Франциско.
Обновлено в 07:59
Хоккей
Андрей Василевский сыграет в воротах сборной России против итальянцев
С итальянцами сыграет Андрей Василевский, проведший прекрасный матч со сборной Чехии.
Обновлено в 07:03
Религия
В Екатеринбурге восстановили забор, который уронили противники храма
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что "люди конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер".
Обновлено в 07:27
Музыка
Телеканал «Россия 1» покажет первый полуфинал «Евровидения – 2019»
Обновлено вчера в 11:13