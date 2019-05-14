Тульский «Арсенал» прошел лицензирование УЕФАSport24.ru 05:57

Тульский «Арсенал» прошел процедуру лицензирования в РФС для участия в сезоне-2019/20. Лицензия дает право играть как во внутренних соревнованиях, так и в еврокубках.

Интернет WhatsApp сообщил об уязвимости приложения В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение.

Хоккей Василевский установил рекорд сборной России на чемпионатах мира Сборная России продолжает успешное выступление на чемпионате мира по хоккею в Словакии, накануне наша команда одержала третью подряд победу, обыграв чехов 3:0. Эта игра стала особенной для вратаря Андрея Василевского.

Транспорт Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".

Армия и оружие Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток Ранее командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США должны покинуть Ближний Восток.

Политика В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Общество Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.

Происшествия Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.

Футбол СМИ опубликовали аудио с критикой Глушаковым действий Карреры Ранее СМИ сообщили о том, что Глушаков летом покинет "Спартак".

Политика Умер вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов Врио Главы РБ несколько минут назад сообщил в соцсетях о смерти и.о. вице-премьера Башкирии, курирующего силовой блок Артура Ахметханова.

Экономика Российские пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям Пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям. Об этом пишет сегодня «Российская газета».

Спорт Боец UFC участвовал в разгоне акции протеста в Екатеринбурге Что случилось Боец UFC Иван Штырков и другие спортсмены, тренирующиеся в академии единоборств РМК, участвовали в разгоне акции протеста в Екатеринбурге.

Экономика Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

Общество Минтруд расширил список профессий для надбавки к пенсии Минтруд предложил расширить список сельских профессий, представителям которых положена 25-процентная надбавка к пенсии.

Здоровье Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева похвасталась подаренной певицей Нюшей коляской Модель Виктория Лопырева показала коляску от Нюши на своей странице в сети Instagram.

Гаджеты Oppo создала новый смартфон для поклонников аниме Gundam Стоит отметить, что официальных комментариев по поводу эксклюзивного смартфона от Oppo пока не было.

Происшествия Совету Федерации рекомендовали лишить Арашукова мандата сенатора Комиссия Совета Федерации по контролю за доходами рекомендовала лишить мандата Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.

Общество Солнце вызвало супермагнитную бурю на Земле Ученые сообщили, что Солнце вызвало супермагнитную бурю на Земле, передает РИА "Новости".

Политика Названы регионы с самым высоким запросом на замену губернаторов Судя по этим данным, Дмитрий Овсянников, Игорь Орлов, Сергей Гапликов и Юнус-Бек Евкуров стали лидерами антирейтингов по наибольшему запросу населения на смену губернаторов и по наименьшему уровню доверия к ним.

Происшествия Житель Курска требует компенсацию за пропавший клад золотых монет Примерно 7 лет назад житель Курска занялся ремонтом своего дома на улице Ильича и нашел бутылку, наполненную золотыми монетами дореволюционной чеканки, всего 260 штук.

Культура Актер Никита Панфилов отказался ехать в Крым из-за съемок на Украине Украинские власти довольно часто запрещают въезд в страну российским деятелям культуры, в основном из-за того, что они бывали в Крыму.

Общество Дачную амнистию продлят до 2022 года Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.

Политика Порошенко рекомендовал Зеленскому идти его дорогой «Просто идти дорогой президента Порошенко», — приводит Интерфакс слова действующего главы государства.

Авто Кроссовер GAC GS4 с форсированным мотором вышел на китайский рынок Что касается цен, то в Китае за топовый GAC GS4 270T со 169-сильным мотором просят минимум 159 800 юаней (около 1,5 млн. рублей по текущему курсу).