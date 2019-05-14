Футбол
Тульский «Арсенал» прошел лицензирование УЕФАSport24.ru 05:57
Тульский «Арсенал» прошел процедуру лицензирования в РФС для участия в сезоне-2019/20. Лицензия дает право играть как во внутренних соревнованиях, так и в еврокубках.
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Интернет
WhatsApp сообщил об уязвимости приложения
В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Самолет «ЮТэйр» экстренно сел во Внуково из-за проблем с шасси
Вернувшийся в московский аэропорт Внуково борт "ЮТэйр" благополучно приземлился, рассказал РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:46
Музыка
Шнуров высказался о скандале вокруг шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 04:13
Хоккей
Василевский установил рекорд сборной России на чемпионатах мира
Сборная России продолжает успешное выступление на чемпионате мира по хоккею в Словакии, накануне наша команда одержала третью подряд победу, обыграв чехов 3:0. Эта игра стала особенной для вратаря Андрея Василевского.
Обновлено в 05:45
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Политика
У Рады митингуют из-за инаугурации Зеленского
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток
Ранее командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США должны покинуть Ближний Восток.
Обновлено в 01:53
Политика
В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией
При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:45
Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Футбол
СМИ опубликовали аудио с критикой Глушаковым действий Карреры
Ранее СМИ сообщили о том, что Глушаков летом покинет "Спартак".
Обновлено в 03:46
Происшествия
Два саудовских нефтетанкера подверглись диверсии в акватории ОАЭ
Обновлено вчера в 05:37
Политика
Умер вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов
Врио Главы РБ несколько минут назад сообщил в соцсетях о смерти и.о. вице-премьера Башкирии, курирующего силовой блок Артура Ахметханова.
Обновлено в 04:34
Экономика
Российские пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям
Пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям. Об этом пишет сегодня «Российская газета».
Обновлено в 04:01
Спорт
Боец UFC участвовал в разгоне акции протеста в Екатеринбурге
Что случилось Боец UFC Иван Штырков и другие спортсмены, тренирующиеся в академии единоборств РМК, участвовали в разгоне акции протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:38
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Общество
Минтруд расширил список профессий для надбавки к пенсии
Минтруд предложил расширить список сельских профессий, представителям которых положена 25-процентная надбавка к пенсии.
Обновлено вчера в 14:55
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева похвасталась подаренной певицей Нюшей коляской
Модель Виктория Лопырева показала коляску от Нюши на своей странице в сети Instagram.
Обновлено в 05:24
Гаджеты
Oppo создала новый смартфон для поклонников аниме Gundam
Стоит отметить, что официальных комментариев по поводу эксклюзивного смартфона от Oppo пока не было.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Совету Федерации рекомендовали лишить Арашукова мандата сенатора
Комиссия Совета Федерации по контролю за доходами рекомендовала лишить мандата Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 05:49
Общество
Солнце вызвало супермагнитную бурю на Земле
Ученые сообщили, что Солнце вызвало супермагнитную бурю на Земле, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика
Названы регионы с самым высоким запросом на замену губернаторов
Судя по этим данным, Дмитрий Овсянников, Игорь Орлов, Сергей Гапликов и Юнус-Бек Евкуров стали лидерами антирейтингов по наибольшему запросу населения на смену губернаторов и по наименьшему уровню доверия к ним.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия
Житель Курска требует компенсацию за пропавший клад золотых монет
Примерно 7 лет назад житель Курска занялся ремонтом своего дома на улице Ильича и нашел бутылку, наполненную золотыми монетами дореволюционной чеканки, всего 260 штук.
Обновлено в 02:48
Культура
Актер Никита Панфилов отказался ехать в Крым из-за съемок на Украине
Украинские власти довольно часто запрещают въезд в страну российским деятелям культуры, в основном из-за того, что они бывали в Крыму.
Обновлено в 06:05
Общество
Дачную амнистию продлят до 2022 года
Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Политика
Порошенко рекомендовал Зеленскому идти его дорогой
«Просто идти дорогой президента Порошенко», — приводит Интерфакс слова действующего главы государства.
Обновлено в 05:14
Авто
Кроссовер GAC GS4 с форсированным мотором вышел на китайский рынок
Что касается цен, то в Китае за топовый GAC GS4 270T со 169-сильным мотором просят минимум 159 800 юаней (около 1,5 млн. рублей по текущему курсу).
Обновлено вчера в 23:06
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:25