Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл на сборах казахскому «Жетысу»MySLO.ru 11:53
Тульский «Арсенал» проиграл на сборах казахскому «Жетысу» Кадр из видео пресс-службы ПФК "Арсенал" Встреча состоялась в турецком Белеке, где канониры проводят второй сбор. Тульские футболисты провели ещё один матч на сборах в турецком Белеке. «Арсенал» встретился с казахским клубом «Жетысу».
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