Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл на сборах казахскому «Жетысу»MySLO.ru вчера в 11:53
Тульский «Арсенал» проиграл на сборах казахскому «Жетысу» Кадр из видео пресс-службы ПФК "Арсенал" Встреча состоялась в турецком Белеке, где канониры проводят второй сбор. Тульские футболисты провели ещё один матч на сборах в турецком Белеке. «Арсенал» встретился с казахским клубом «Жетысу».
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Происшествия
ФСБ задержала замдиректора департамента «Аэрофлота»
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Режиссер Никита Михалков раскритиковал участниц юмористического шоу Comedy Woman, позволивших себе шутку про советского генерала Дмитрия Карбышева, героя СССР, погибшего в результате зверских пыток в концлагере.
Обновлено в 02:07
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Пожар в доме на Никитском бульваре потушен
Обновлено 03 февраля в 21:32
Авто
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Центробанк России запустил интернет-робота для поиска финансовых пирамид.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Число жертв пожара в Париже выросло до восьми
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Общество
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 22 февраля
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Авто
Toyota покажет новый Land Cruiser на автосалоне в Токио
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Обновлено в 02:11
Общество
Среднемесячная зарплата москвичей в 2018 году превысила 80 тыс. рублей
Среднемесячная начисленная зарплата в Москве в январе–ноябре 2018 года составила 80 881 рубль, свидетельствуют данные Мосгорстата.
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Viber 10 получил новый дизайн и стал более безопасным
Мессенджер Viber обновился до 10 версии и обзавелся новыми функциями.
Обновлено вчера в 14:06
Общество
В IKEA начнут сдавать мебель в аренду
Что еще известно: Первой страной, где мебель IKEA можно будет взять в аренду, станет Швейцария.
Обновлено вчера в 12:08
Экономика
Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск из-за растраты
Заместитель председателя СК России Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что следствие объявило в розыск бывшего главу банка «Открытие» Евгения Данкевича.
Обновлено вчера в 19:15
Общество
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Легислатура (законодательное собрание штата) Гавайев внесла законопроект, предусматривающий постепенное повышение возраста продажи сигарет до 100 лет к 2024 году.
Обновлено вчера в 15:52
Спорт
Российские биатлонисты прибыли на этап КМ в Канаду без винтовок
Российские биатлонисты прибыли в канадский город Кэнмор, где пройдет седьмой этап Кубка мира, сообщает "Тюменская арена".
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Обновлено вчера в 15:24
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Прокуратура объяснила секретность дела о гибели группы Дятлова
Обновлено вчера в 13:32
Космос
Новая 3D-карта Млечного Пути показала форму нашей галактики
В процессе исследования учёные выяснили, что во внешних областях Млечного Пути сила притяжения слабеет и атомы водорода, составляющие большую часть газового диска нашей галактики, придают ему S-образную форму.
Обновлено вчера в 13:01
Общество
Смерть основателя криптобиржи Quadriga заблокировала $140 млн
Держатели криптовалюты на крупнейшей канадской бирже Quadriga потеряли доступ к своим вложениям из-за внезапной смерти ее основателя Джеральда Коттена, сообщила BBC News.
Обновлено в 02:06
Экономика
АФК «Система» может увеличить долю в онлайн-ритейлере Ozon
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Культура
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На одной из улиц в центре Сочи художники создали граффити с изображением рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого) Музыкант скончался 3 февраля после концерта в Ижевске.
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия
Электрички следуют с опозданием на Казанском направлении МЖД
Движение пригородных поездов может задерживаться в понедельник вечером на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД).
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
В СК рассказали о прогрессе в поисках заказчика убийства Немцова
Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов заявил в интервью газете "Коммерсант" об "определенных подвижках" следствия в поисках заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова в Москве.
Обновлено вчера в 14:46
Экономика
Ozon отменил бесплатную доставку
В компании объясняют, что вычли стоимость доставки из цены товара. Раньше Ozon привозил товары в свои постаматы бесплатно.
Обновлено вчера в 09:08
Хоккей
Жозе Моуринью упал после символического вбрасывания на матче КХЛ
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Здоровье
В 43 регионах зарегистрировали превышение эпидпорогов по гриппу и ОРВИ
По словам Поповой, на пятой неделе 2019 года в России продолжается рост географического распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом, и за эту неделю превышение недельных эпидемических порогов (среднего уровня заболеваемости - ред.) зарегистрировано в 43 субъектах (на прошлой неделе из было 23).
Обновлено в 01:25